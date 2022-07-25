Заболеваемость COVID-19 в Удмуртии выросла в 1,5 раза за две недели

Охват вакцинацией в Удмуртии составляет 76% Фото: Амир Закиров

За последние две недели заболеваемость COVID-19 в Удмуртии выросла сразу на 54,3%, в том числе на 76,9% среди детей. Об этом в ходе аппаратного совещания 21 июля сообщила и.о. министра здравоохранения республики Наталья Якимова.

«Во всем мире число еженедельных случаев заболевания COVID-19 увеличивается пятую неделю подряд. Российская Федерация не является исключением - за прошедшие недели рост произошел на 127%», - заявила она.

По словам главы республики Александра Бречалова, «цифры прироста страшные в процентах, но пока не критичные в абсолютных значениях».

«Понятно, что это связано уже с первой волной отпускников. Это было предсказуемо. Еще есть время для вакцинации и диспансеризации», - отметил руководитель региона.

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в республике снизился до показателя в 11%. При этом охват вакцинацией составляет 76%. В лидерах по вакцинации оказался Якшур-Бодьинский район, в аутсайдерах - Камбарский район, Можга, Глазов и Глазовский район.

«В связи с этим я бы хотела напомнить, что единственным эффективным методом профилактики COVID-19 остается вакцинация», — подчеркнула Наталья Якимова, отметив, что 95,7% умерших в 2021 году не были вакцинированы.

Напомним, за минувшие сутки в Удмуртии выявили 24 новых случая коронавируса.

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