115 новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии за сутки

Выздоровели 66 человек Фото: Амир Закиров

За минувшие сутки в ковид-стационары Удмуртии госпитализированы 15 человек. Об этом утром 10 августа сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Проведено 2 575 тестов на коронавирус, выявлено 115 новых случаев. В числе заболевших 23 ребенка до 14 лет, 16 граждан старше 65 лет», — говорится в сообщении.

Зафиксирован 1 летальный случай. Мужчине было 75 лет.

Выздоровели 66 человек.

На утро 10 августа 1 263 человека наблюдаются в поликлиниках – они переносят болезнь в легкой форме. 41 пациент ковид-стационаров находится в состоянии средней степени тяжести, 1 человек - в тяжелом состоянии.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 168 959 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Выздоровел 164 151 пациент. 4 048 человек скончались, из них 3 848 - с подтвержденным диагнозом.

Как минимум один компонент вакцины от коронавируса получили 700 100 жителей региона. Из них 560 666 прошли оба этапа вакцинации. 187 008 жителей республики ревакцинировались.

В Минздраве напоминают, что по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции можно обратиться по телефону 8-800-100-24-47.

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