В микрорайоне Буммаш в Ижевске может появиться новое общественное пространство

В основном жители хотят обустроить пустырь за школой №52. Фото: Центр территориального развития Удмуртии

Новое общественное пространство может появиться в Ижевском микрорайоне Буммаш, на участке, ограниченном улицами 9 Января, Дзержинского, трамвайными путями и проездом у домов №219 и 221. На это в рамках наказов депутатов будет выделено 4 млн рублей. Также есть возможность привлечь деньги из других источников – например, по программе инициативного бюджетирования. В ходе стратегической сессии 25 августа с жителями обсуждались возможные варианты благоустройства этой территории.

Новое общественное пространство может появиться в этих границах. Фото: Яндекс.Карты

Освещение, тротуары и велодорожки

В первую очередь жители района отметили проблемы с освещением и дорогами, предложив направить часть денег на ремонт тротуаров, организацию велодорожек и установку фонарей.

Зона отдыха

Часть жителей высказалась за обустройство сквера. Построить его чаще всего предлагали между площадкой №52 и трамвайными путями.

Одна из групп предложила разместить там зону тихого отдыха с уличным театром, фонтаном и арт-объектом, а также площадкой для занятий спортом. Другие жители считают, что важнее обустроить места для пикника и для отдыха пенсионеров на скамейках. Высказала свои идеи и директор управляющей компании ЖРП №8 Ирина Плигина.

«Мы очень долго думали, какую выбрать территорию. Но посчитали, что мы рациональные люди. У нас есть заросший участок, где собираются бомжи и алкаши. Там же исток речки Карлутки. Нужно убрать безобразие и сделать красивое, модное место», – прокомментировала она.

Группа Плигиной выступила с идеей обустроить на пустыре зону отдыха с амфитеатром и уличным кинотеатром. Исток Карлутки предлагается расширить и поставить там домик для уток.

Одна из жительницы района попросила построить у дома №269 сквер для пожилых людей и назвать его «Снегири». По словам женщины, это ее мечта.

Спортплощадка

Одна из групп жителей предлагает оборудовать площадку для сдачи норм ГТО около кафе «Былина», другая – разместить тренажеры у дома №241 по ул. 9 Января. Часть жителей считает лучшим местом для спортплощадки территорию за домом №267. Звучали и предложения оборудовать универсальную спортивную площадку на пустыре около истока Карлутки.

Зона для выгула собак

Многие жители сетуют на отсутствие места для выгула собак. Одни предлагают создать условия на пустыре за школой №52, разместив там пакеты и перчатки для уборки за питомцами. Другие считают, что для этого больше подходит двор дома №237.

Что дальше?

Уже сейчас понятно, что в основном жители хотят обустроить пустырь за школой №52. Результаты обсуждения передадут городским властям и депутатам, после чего будет принято окончательное решение о судьбе территории.

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