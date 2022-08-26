Министр транспорта РФ и глава Удмуртии заложили первый камень нового аэропорта в Ижевске

Пропускная способность нового терминала площадью 10,7 тыс. кв. метров составит 400 пассажиров в час. Фото: Михаил Красильников

Сегодня, 26 августа, столицу Удмуртии посетил министр транспорта РФ Виталий Савельев. Вместе с главой региона Александром Бречаловым они заложили первый камень нового аэровокзального комплекса в Ижевске.

Фото: Михаил Красильников

«Аэропорт – это еще и лицо города, один из символов региона. Особенно это важно здесь, в самобытной и колоритной республике. В 2021 году воздушная гавань установила рекорд в перевозке, обслужив более полумиллиона человек. Аэропорт продолжает демонстрировать положительную динамику даже в нынешних непростых условиях и входит в 40 крупнейших аэропортов России», - рассказал Савельев.

Пропускная способность нового терминала площадью 10,7 тыс. кв. метров составит 400 пассажиров в час – это вдвое больше пропускной способности действующего аэровокзала, введенного в эксплуатацию в 1974 году.

«Мы уверены, что уровень клиентского сервиса придется по душе и вам, и всем туристам, которые прибывают в республику», — подчеркнул Виталий Савельев.

В ходе церемонии министр наградил ветерана «Ижавиа» Григория Бредова, отработавшего на ижевском предприятии более 30 лет. Он получил Почетную грамоту Министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики и нагрудный знак отличия «За безаварийный налет часов».

Бюджет возведения нового здания оценивается в 4,4 млрд рублей. Передать площадку подрядчику планируют в ноябре текущего года, а сдать объект – к марту 2024 года. В рамках комплексной реконструкции планируется и ремонт взлетно-посадочной полосы.

По словам гендиректора АО «Ижавиа» Александра Синельникова, в новом терминале будут две независимые части для внутренних и международных воздушных линий, залы длительного ожидания, эскалаторы и лифты. Предусмотрено создание безбарьерной среды.

«Предстоит много работы по допуску аэропорта к обслуживанию международных перевозок, работа по реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП) и перрона. Все создается для развития нашей авиационной гавани и превращения Ижевска в крупный авиационный центр. Реконструкцию ВПП синхронизируют с проектом нового терминала, а на время работ обслуживание пассажиров и прием рейсов будет продолжаться в обычном режиме»,— рассказал Синельников.

Отметим, в течение ближайшей пятилетки также планируется реконструкция двух основных подъездных дорог к воздушной гавани- Ижевск – Аэропорт и Ижевск – Воткинск. Уже разрабатывается проектно-сметная документация.

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