На «Ижевской регате» зрителей ждут гигантский морской бой, флайборд-шоу и захватывающие гонки

Фото: предоставлено организаторами

2 сентября в столице Удмуртии стартует открытый кубок Удмуртии по парусному спорту «Ижевская регата» (0+). Мероприятия пройдут в течение трех дней.

Так, 2 сентября на Ижевском пруду пройдут тренировочные заплывы, регистрация на них стартует в 10:00. Тренировки будут продолжаться до 19:00.

3 сентября в 09:00 начнется сбор участников регаты. До 09:30 пройдут брифинг и жеребьевка.

В 11:00 стартуют гонки. Параллельно будет вестись онлайн-трансляция на большом экране, расположенном на набережной под монументом Дружбы народов. Комментировать соревнования будет профессиональный комментатор Андрей Савченков.

В 13:00 состоится официальное открытие регаты. Начнут работать тематический фуд-корт и ГТО-площадка, где взрослые и дети смогут попробовать сдать нормы морского ГТО.

Также на субботу запланирован чемпионат по гигантскому морскому бою, мастер-классы и посвящение в юные моряки. Будут работать фотозоны.

В 19:00 начнется праздничный концерт участников проекта «Голос Удмуртии» (0+). В 20:00 на сцену выйдут приглашенные гости – ВИА «Волга-Волга». Также пройдет розыгрыш подарков от партнеров регаты.

В 21:00 начнется водное флайборд-шоу. День завершится праздничным салютом.

4 сентября с 10:00 вновь начнутся соревнования с онлайн-трансляцией.

С 11:00 до 14:00 пройдет детская регата. До 16:00 будет организована программа для зрителей.

В 16:00 начнется официальная церемония закрытия «Ижевской регаты», подведение итогов и награждение победителей.

Напомним, в регате могут принят участие все желающие как взрослые, так и юноши и девушки моложе 18 лет. Для этого необходимо собрать команду из 4–5 человек. Если в команде не окажется опытного шкипера, организаторы найдут сопровождающего спортсмена.

Ознакомиться с положением соревнований можно на сайте.

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