Красотка Вера Брежнева и всего три штрафа: как житель Ижевска на своих автомобилях катает приезжих звезд шоу-бизнеса

Евгений Красноперов из Ижевска Фото: Мария Бакланова

Родители хотели, чтобы Евгений получил юридическое образование и работал на хорошей должности в госучреждении. Но Женя поступил по-своему. Он – ижевский Гена Букин: продает обувь. А еще катает молодоженов на свадьбах и подрабатывает водителем у звезд эстрады и актеров, которые приезжают в Ижевск. О создании бизнеса с крутыми авто и негласных правилах общения с артистами 34-летний ижевчанин Евгений Красноперов рассказал в интервью «Комсомолке».

Евгений Красноперов и его «ласточки» Фото: Мария Бакланова

В школе называли барыгой

«Ну какой я юрист, когда с 6 лет продаю вместе с родителями обувь?» – Евгений рассказывает, что предпринимательская жилка заложилась у него именно в детстве. В школе его даже называли барыгой: он постоянно что-то покупал и продавал, и ничуть этого не стесняется.

«Но родители хотели видеть меня юристом. Они мечтали об этом. Я поступил в УдГУ, закончил юридическое и даже пошел работать в службу судебных приставов. И все было отлично! Я получал и грамоты, и благодарности. Меня за хорошую работу отправляли в Москву, я участвовал в соревнованиях... Но через 3 года работы там я понял, что это не мое. Ну не мое, и все тут. Постоянное напряжение, не та энергетика. Я написал заявление, и только в последний день работы рассказал об увольнении родителям. Они до сих пор расстраиваются и советуют мне идти на госслужбу. А я не хочу!» – уверяет Женя.

Евгений работал в службе судебных приставов Фото: Из личного архива героя публикации

После ухода мужчина начал работать вместе с родителями – сейчас у его семьи 3 магазина обуви. Друзья в шутку называют его ижевским Геной Букиным.

«Мне нравится моя работа – несколько дней в неделю я обязательно сам нахожусь в магазинах. Чтобы понять, что надо покупателям, что им нравится, что они готовы купить».

«Свадьбу катать – это счастье!»

А по пятницам и субботам уже несколько лет подряд Женя – водитель у молодоженов. В этом бизнесе Евгений больше 10 лет. Он «откатал» более 1000 свадеб

«Идея пришла, когда я еще работал в судебных приставах. У меня тогда была черная «Киа», и друзья попросили покатать их свадьбу. Согласился. Позже еще один попросил, еще… А потом знакомый подкинул идею – он как раз подрабатывал по выходным на свадьбах. Я решил тоже попробовать», – вспоминает Женя.

Но черная машина не всегда нужна молодоженам. Лучше все-таки белая. И Женя решает продать свою «ласточку» и купить в кредит белую «Мазду 6».

Украшенная к свадьбе белая «Мазда 6» Фото: Из личного архива героя публикации

«Это был 2013 год. Крутая машина, которых не так много в Ижевске, да еще и в прокате. Я на ней сам ездил, таксовал и катал свадьбы. Хватало на все – и кредит выплачивать, и на отдых и гулянки – молодой же был! Я тогда попал в точку: как раз началась мода на крутые свадебные машины. Многие думают, что молодожены ведут как-то неаккуратно, напиваются, портят машину. Но у меня не было такого – все ведут себя очень адекватно. Конечно, бывало, что украшениями, кольцами царапали машину, но я относился к этому спокойно – это мой рабочий инструмент, я на ней зарабатываю».

Но Женя с детства грезил о статусном «Мерседесе». Он погасил кредит и начал присматривать автомобиль в интернете. Нашел. Белый, С-класса. Он срочно продает «Мазду», и на поезде едет покупать новую машину в Москву. Это 2014 год, ему 24 года.

«В то время это был единственный «Мерс», который сдавался в прокат. И каждые выходные он был нарасхват. Да что там выходные, в будни тоже – приезжие бизнесмены начали заказывать дорогие авто», – рассказывает Евгений.

Всего три штрафа

Женя говорит, что всегда ездит очень аккуратно. За много лет в его копилке всего три штрафа.

«Я никогда не ездил больше 180 км/час. Для меня комфорт важнее, чем скорость. Иногда просят увеличить скорость, но я всегда стараюсь ездить по правилам и не нарушать их. Я несу ответственность не только за себя, но и за тех, кто со мной в машине. Однажды возил директора завода. И он спрашивает меня: «А что, эта «колымага» не может быстрее ехать?» Хорошо, думаю. Включил кнопочку «Спорт», поехали быстрее. Он: «Ничего себе. И быстро умеет?!» Юморной такой мужичок попался», – улыбается Евгений.

Евгений Красноперов основал бизнес на своих машинах Фото: Из личного архива героя публикации

Первая поездка со звездой

Когда Евгений понял, что можно возить не только молодоженов, но и бизнесменов, он продал свою машину и купил белый «Мерседес» Е-класса. На таком авто бизнес-класса можно было работать с приезжими артистами и певцами.

На такой машине можно возить и звезд! Фото: Мария Бакланова

Первая Женина поездка со звездой длилась всего пять минут. Это был Рома Зверь из группы «Звери». Из гостиницы, где он жил («Парк Инн», сейчас «Космос»), Евгений привез его на концерт в ДК «Ижсталь».

Рома Зверь и Евгений Фото: Из личного архива героя публикации

«Я помню, тогда мне заплатили 2 тысячи рублей. Но дело даже не в деньгах. Дело в эмоциях: ты везешь на своей машине настоящую звезду! Рома все 5 минут, кстати, молчал. А когда его довез, я набрался смелости и попросил сфотографироваться с ним. Рома нормально это воспринял и согласился на такое фото», – рассказывает Евгений.

Евгений с актрисой Еленой Яковлевой Фото: Из личного архива героя публикации

О чем спрашивают приезжие гости?

Женя был водителем более 50 артистов, которые приезжали в Ижевск и в другие города Удмуртии. Актриса Елена Яковлева, артисты из группы «Город 312», Олег Верещагин и Марина Федункив из «Камеди», актер и комик Илья Соболев, Александр Васильев из «Сплина», Баста – всех и не перечислишь.

Евгений с группой «Город 312» Фото: Из личного архива героя публикации

Есть разговорчивые, есть молчаливые. Но никогда Евгений не слышал ни от кого из них грубости.

«По негласному договору я не должен разговаривать с вип-гостями. Если они о чем-то спрашивают меня, то, конечно, отвечаю. Обычно это вопросы про Ижевск, про интересные места нашего города, про погоду. В конце поездки или просто молча уходят, или благодарят меня», – рассказывает Женя.

По его мнению, сейчас артисты стали более притязательными. Некоторых уже не устраивает обычный «Мерседес», подавай «Майбах».

«Вера Брежнева – клевый человек. Позитивная, добрая, вежливая. Ну и красивая! Как только я узнал, что буду у нее водителем, сразу нашел ее в соцсетях, вспомнил и переслушал все ее песни. Она была вместе с директором, разговаривали про предстоящий концерт. Спросили про Ижевск».

Евгений Красноперов с Верой Брежневой Фото: Из личного архива героя публикации

По словам Жени, почти все звезды ездят вместе со своими директорами. Некоторые прямо в машине репетируют, некоторые слушают свои новые песни и обсуждают их.

«Перед каждой поездкой мои «Мерседесы» (сейчас их два. – Прим. ред.) проходят мойку и химчистку салона. Я не использую никаких ароматизаторов в салоне – должен быть стандартный запах дорогой машины с кожаным салоном. Музыку включаю только тогда, когда меня об этом просят, – или определенную по заказу, или тихую расслабляющую, чилаут», – говорит Евгений.

С «Артик и Асти» попал в метель

Да-да, ЧП со звездами тоже случаются. К счастью, очень редко, улыбается Женя. Однажды он вез «Артик и Асти» из Глазова в Ижевск.

«Была зима. Я должен был их довести до Ижевска, а потом увезти в Набережные Челны. Но в тот день была жуткая метель – я ехал по трассе просто вслепую. У меня все руки вспотели – было страшно их везти. Да и по ребятам было видно, что они нервничали. В итоге доехал до Ижевска, но на ул. Горького пробил колесо, и мы встали у парка Горького. Минут 15–20 ждали, пока к ним приедет другая машина, – они пересели в «Джип» и уехали, а я остался чинить машину».

Евгений и певец Баста Фото: Из личного архива героя публикации

По словам Евгения, многие приезжие артисты и бизнесмены не считают ижевские дороги самыми плохими. Ведь они ездят по всей России – есть и похуже.

«Для меня, как для водителя, самое худшее в Ижевске – это трамвайные переезды. Я активный человек, много писал в соцсетях, предлагал, как улучшить положение. Сейчас начали их ремонтировать – и это прям кайф!»

Ходит по ресторанам

Женя – мастер спорта по велосипедному спорту, занимался триатлоном. Но спорт остался в прошлом – тяжелыми тренировками он подорвал себе здоровье. Зато сейчас Евгений нашел себя в другом поприще. Если он идет в кафе или ресторан, то обязательно делится впечатлениями о еде и обслуживании со своими подписчиками в блоге.

«Да, я люблю поесть, – улыбается Женя. – Я оцениваю еду не как профессионал – я не повар, – а как любитель. Я рассказываю о своих впечатлениях. Раньше просто так писал, что понравилось и где, а что нет. Потом друзья начали спрашивать, где вкусно поесть. Раз спросили, два, и понеслось: решил завести фуд-блог. Это не заработок – я не делаю заказные видеоотзывы, я пишу и рассказываю правду, основываясь исключительно на своих вкусовых предпочтениях. Это просто мое увлечение».

Из-за работы отмечал свадьбу в воскресенье

Со своей будущей женой Анной Женя познакомился в интернете. Свадьбу сыграли в воскресенье: в так называемые свадебные дни – в пятницу и субботу – он возил молодоженов.

«Она спокойно отнеслась к этому. Потом у нас была такая классная свадьба. Друг моего отца отреставрировал шикарнейшую раритетную «Волгу», и она стала нашей свадебной машиной. И вы только посмотрите на получившиеся фотографии!»

Молодожены и раритетная «Волга» Фото: Из личного архива героя публикации

Но себе такую машину Евгений не хочет – говорит, что именно «Мерседесы» пользуются популярностью у молодоженов. Они всегда стильные и всегда красивые.

«Я уже несколько лет не болею. Почему? Потому что я всегда на позитиве. Потому я общаюсь с довольными и радостными людьми! Свадьба – это в 99 процентах положительные эмоции. Молодожены радуются, они счастливы, и я вместе с ними!» – подытожил Евгений.

Евгений Красноперов Фото: Мария Бакланова

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