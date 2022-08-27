В каких фильмах снялись жители Удмуртии в 2021-2022 году?

А вы успели посмотреть все главные киноновинки с актерами из Удмуртии за последние два года? Фото: Архив редакции

27 августа отмечают День российского кино. Мы сделали подборку фильмов, в создании которых приняли участие наши земляки.

Кстати, в прошлом году мы составили подробный список советских и современных актеров из Удмуртии. Узнать яркие моменты из их биографии и главные картины можно здесь.

Сергей Гилев

На фото актер Сергей Гилев. Фото: kinopoisk.ru

Актер из Ижевска продолжает покорять сердца зрителей в фильмах и сериалах. За прошедшее время он успел сняться в нескольких картинах.

«1941. Крылья над Берлином». Фильм о подвиге летчиков 1-го минно-торпедного авиационного полка ВВС Балтийского флота во главе с полковником Преображенским. Именно перед ними стояла боевая задача – нанести первые удары по Берлину, столице фашистской Германии.

«Нуучча» (18+). Фильм рассказывает о жизни среди суровой якутской тайги в конце XIX века. В семью, по наказу местного князя, отправляют на поселение каторжника. Жить становится все сложнее, отношения не строятся, а впереди суровая и страшная зима.

Сериал «Контакт» (18+). Главным героям сериала не удается найти общий язык. Юля не слушается отца, от чего у нее проблемы в школе и дома. Ее отец – инспектор по делам несовершеннолетних Глеб Барнашов. Он не любит свою работу и совсем не принимает детей. С дочерью отношения натянутые. Та скрывает от отца даже страницу в социальных сетях. Барнашов решает вопрос радикально: спасая одного из подростков от уголовного дела, он заключает с ним сделку, чтобы получить доступ к странице Юли и узнать больше о ее жизни.

Сериал «Пищеблок» (18+). История разворачивается во время Олимпиады-80, в пионерском лагере «Буревестник». В нем при загадочных обстоятельствах исчезают ночами дети, а те, кто возвращается назад, сильно меняются. Вожатые не обращают на происходящее внимание, а руководство лагеря делает вид, что все в порядке. В тайнах «Буревестника» решаются разобраться мальчик Валерка и вожатый Игорь. Но сначала им предстоит понять, а можно ли в лагере доверять хоть кому-то?

Второй сезон сериала «Пассажиры» (18+). Кирилл застрял между жизнью и смертью. Он должен продолжить дело таинственного «Водителя». При жизни Кирилл распространял запрещенные вещества, тем самым губя людей. Теперь ему предстоит искупить свою вину и помочь другим душам обрести покой.

Ольга Кавалай-Аксенова

На фото Ольга Кавалай-Аксенова. Фото: kinopoisk.ru

Уроженка Удмуртии снялась в уютном приключении о семье и поисках загадочного артефакта и остросюжетном детективе.

«Тайна амулета» (12+). Фильм рассказывает о древнем мифическом существе, которое возвращает трех молодых людей в детские тела, чтобы те смогли найти путь к мечтам.

«Потерянные» (16+). Сериал показывает нелегкие будни полковника Зорина, который ловит бандитов и часто «косячит» при их задержании. Его начальник, полковник Смирнова постоянно хлопочет за подчинённого, и однажды ей предлагают неожиданное решение проблемы – отправить трудного подчиненного в отдел розыска и сделать его куратором волонтеров. Зорин подумывает уйти из органов, но узнает, что отрядом руководит его сын Паша. Вместе с ним и другими яркими героями они начинают искать пропавших людей.

Герман Сегал

На фото актер Герман Сегал. Фото: kinopoisk.ru

Молодой актер из Ижевска стремится к вершинам славы и успел сняться в нескольких отечественных картинах.

«Клиника счастья» (18+). Сериал повествует о Алене Липницкой, которая во главе команды врачей помогает пациентам наладить личную жизнь своим пациентам при помощи особой авторской методики. В клинику часто обращаются люди, чьи проблемы и со здоровьем, и в отношениях с любимыми уходят корнями в сексуальную дисгармонию. Однако и в жизни Алены появляются проблемы – пазл счастливой жизни рушится в одно мгновение. И ей предстоит не только бороться за клинику, но и найти новую формулу счастья.

«Пингвины моей мамы» (18+). Сериал рассказывает о 15-летнем школьнике из Москвы. У Гоши много проблем: стычки в школе, несчастная любовь и непонимание в семье. Родители парня одержимы идеей спасти детей, оставшихся без семьи и дома, при этом периодически забывая о родном ребенке. Выступления в стендап-клубе для Гоши – единственная радость, попытка поговорить о своих проблемах и найти выход. Для родителей самого Гоши такая публичная откровенность сына становится семейной психотерапией и помогает постепенно осознать внутрисемейные и личные проблемы.

Екатерина Туранова

Екатерина Туранова и Павел Деревянко на съемках фильма «Подельники» (16+). Фото: личный архив героя публикации

Жительница Ижевска вместе с семьей снялась в нескольких небольших эпизодах российских блокбастеров.

«Одна» (12+). Действие фильма происходят 24 августа 1981 года. Молодожены Лариса и Владимир Савицкие отправляются в свадебное путешествие рейсом Комсомольск-на-Амуре – Благовещенск. За 30 минут до посадки гражданский борт АН-24 столкнулся с другим самолетом и развалился на куски на высоте более пяти километров над землей. Выжить не должен был никто, но произошло чудо – Лариса очнулась посреди обломков самолета в тайге.

«Подельники» (16+). История рассказывает о жизни в далекой северной деревне, где сила важнее разума. Молодой биатлонист Петр вместе с женой возвращается в родное село на работу. Мужчина становится свидетелем кровавого преступления. Вызов монстру решается бросить Илья, сын жертвы и ученик Петра. Главный герой не может оставить ребенка наедине с кошмаром и готов помочь ему в тренировках, чтобы отомстить.

Юрий Леонов

На фото Юрий Леонов. Фото: телеканал «Россия 1. Удмуртия»

Уличный музыкант из Ижевска снялся в одном из эпизодов фильма «Петровы в гриппе» (18+), где спел позитивную новогоднюю песню.

Фильм рассказывает об обычной семье автослесаря и библиотекаря. У Петровых есть сын, но вместе родители уже не живут. Повседневная реальность начинает рушиться, когда вся семья заболевает гриппом. Их жизнь попадает в водоворот безумия, фантастики и сюрреализма.

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