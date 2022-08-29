В Ижевске открылся первый ресторан сети «Вкусно – и точка»

На улице 10 лет Октября открылся первый ресторан сети «Вкусно – и точка». Фото: Александр Тихонов

29 августа в Ижевске на улице 10 лет Октября открылся первый ресторан сети «Вкусно – и точка» («преемник» ушедшей из России сети «Макдоналдс»). Об этом сообщает корреспондент izh.kp.ru.

В заведении обновился дизайн интерьера – он выполнен в зелено-оранжевых тонах, соответствующих новой расцветке бренда.

Фото: Александр Тихонов

Фото: Александр Тихонов

Фото: Александр Тихонов

На чеках теперь печатают рецепты каждого пункта из заказа. Наименования блюд полностью изменены, отсутствует приставка «Мак».

Фото: Александр Тихонов

Фото: Александр Тихонов

Цены остались примерно на том же уровне. К примеру, стоимость соусов и наггетсов не изменилась. Некоторые бургеры даже подешевели («Гранд», «Чизбургер»). В меню не оказалось картошки фри и алкоголя, однако в целом ассортимент не изменился.

Фото: КП-Ижевск

«Из интереса попробовала Бургер Гранд – совсем не ощутила вкуса, ощущение, что ела мягкий хлеб в три слоя с разведенным кетчупом, иногда попадался заветренный лук и приятно хрустел, но как такого вкуса тоже не ощутила. Как итог, я бы не пошла второй раз в это заведение», – поделилась мнением с «КП-Ижевск» читательница Полина.

Фото: КП-Ижевск

Напомним, в Ижевске работало 4 заведения сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс». Когда откроются рестораны в ТРЦ «Италмас», на улице Ленина и в ТРЦ «Матрица», пока неизвестно.

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