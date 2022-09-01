Каким букетом вы удивили учителя 1 сентября? Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На дворе 1 сентября, и школы Ижевска гостеприимно распахнули свои двери для сотен ребят. Но какой День знаний без букета? Только вот цены на цветы сейчас кусаются, как и на все остальное.

Накануне праздника «Комсомолка» прошлась по магазинам и базарам столицы Удмуртии и узнала, сколько стоят цветы для учителя, а также сколько готовы на них потратить родители школьников.

Красиво и недорого

Мы поставили себе амбициозную задачу: найти универсальный букет, который понравится как самому школьнику, так и учителю, и при этом не будет стоить заоблачно дорого.

Сначала наш корреспондент заглянул во флористические салоны. Выяснилось, что составленные профессионалами букеты сейчас стоят недешево – от 1500 рублей. Верхняя граница цены довольно размыта.

Как таковые «Бабушкины букеты» в моду не входят, но достаточно популярны сезонные садовые цветы. Фото: Цветочный дом «Florance»

Букеты из сезонных цветов прекрасны, но их цена начинается от 1500 Фото: АМБАР ФЛОРИСТИК

Тогда мы отправились на уличные цветочные рынки. Надо сказать, в Ижевске это сезонное явление. Каждый год местные пенсионерки приходят сюда, чтобы продать букеты из цветов, которые они вырастили с своем саду. И здесь простую, но эффектную композицию можно приобрести в 3-4 раза дешевле, то есть за 300-400 рублей.

Можно найти и дешевле, например, букеты из садовых астр за 150-250 рублей мы нашли возле магазина «Океан» на улице Кирова. Оформление такого букета, конечно, оставляет желать лучшего, но при должной фантазии из двух недорогих букетов можно составить одну интересную композицию, а еще заменить упаковку на крафтовую бумагу из магазина канцтоваров. В интернете много инструкций, как оформить букет самостоятельно.

Букет из садовых астр обошелся родителям в 150-250 рублей. Фото: Дана Солнцева

Цена от 150 до 250 рублей, цветы неплохие, но вот оформление уже устарело. Фото: Дана Солнцева

И не нужно думать, что это будет выглядеть как попытка сэкономить (даже если оно так). Сезонные «бабушкины букеты» снова входят в моду, поэтому многие ижевчане рассматривают такой вариант на 1 сентября, да и на другие праздники.

Можно найти даже необычный букет с желтыми цветами – калла. Фото: Дана Солнцева

50 тысяч за сезон

Как поделился один из продавцов на рынке, начинается сезон продаж в конце апреля, а заканчивается в начале октября. Некоторые продавцы пожаловались, что приезжали бы торговать чаще, но стоять по несколько часов тяжело. Хотя 1 сентября – это, пожалуй, исключение. Многие торговцы цветами похвастались, что 31 августа уже закроют сезон продаж.

«Сегодня очень много люди идут. А ведь я довольно много привезла. Циний одних только два ведра по четыре букета. Было и ушло! Всего за сегодня уже ушло 12 букетов. Это примерно 300-400 рублей за каждый. Завтра уже стоять не буду. Продам и все», – рассказала одна из продавщиц. А другая по секрету сообщила, что продажа цветов – для нее хобби, но хобби выгодное, приносящее по 40-50 тысяч рублей за сезон. Перед 1 сентября она планировала распродать все заготовленные композиции и получить за них примерно 10 тысяч.

Мы выбирали букет долго и придирчиво, в итоге остановились на варианте за 400 рублей – из белых хризантем в стиле минимализма.

Букет, который мы купили за 400 рублей. Тут и упаковка грамотно подобрана в тон цветам! Фото: Дана Солнцева

С букетом или без?

Тем не менее, большинство опрошенных ижевчан (38,7 %) все-таки остановили свой выбор на букетах из цветочных магазинов. А 29,5 % решили… вообще обойтись на 1 сентября без букета. 21,4 % опрошенных вырастили букет сами на даче, и лишь 10,4 % решили отправиться на цветочный рынок и взять цветы у бабушек. Опрос проводился в группе «ВКонтакте» IZHLIFE | Новости Ижевска | Ижлайф 31 августа, в нем принял участие 173 человека.

Яркий букет, который еще долго букет напоминать о лете. Фото: Дана Соднцева

При этом время букетов еще не закончилось. На самом деле цветы можно подарить учителю не только 1 сентября на линейке, но и на следующий день перед началом уроков. Кроме того, в сентябре начинаются занятия в школах искусств и подготовительных группах. Так что кто-то еще, возможно, решит порадовать педагогов милыми букетиками из сезонных цветов.

С началом нового учебного года, Ижевск!

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