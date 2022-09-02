Ветеринары Ижевска рассказали, как взять кровь из вены у моржа и что не страшно скормить собаке

Домашние животные полностью нам доверяют Фото: Артем КИЛЬКИН

На этой неделе в России отмечался день ветеринарного работника. На свой праздник специалисты Ижевска подарили читателям «Комсомолки» лучшие истории из своей практики и советы для всех, у кого есть питомцы.

Животные не могут сказать, где у них колет, щекочет, и что их тревожит. Чтобы помочь четвероногому пациенту, ветеринарному врачу приходится подключать не только научные знания, но и хитрость, народную мудрость и любовь.

Спасение от трупного яда и посторонний теленок

Светлана Сычугова 23 года проработала в городской ижевской станции по борьбе с болезнями животных. Сейчас она на пенсии и с удовольствием вспоминает истории из своей обширной практики.

«Собака норная, ягдтерьер, накануне брала барсука, а на следующий день обвалялась в какой-то падали. Пошло заражение трупным ядом. Привезли ее прямо с охоты, как тряпочку. За три дня удалось вытащить с того света. В первый день собака никакая была, на второй – начала чуть-чуть шевелиться, на третий уже огрызалась (благодарила). Да, из-за яда «отпали» два средних пальчика на одной лапке (развился сухой некроз) и собака бегала на двух крайних пальчиках, но охотилась еще долго и лет до 13 благополучно дожила».

Этот английский бульдог не спешит идти к ветеринару. Но профилактика – лучшее лечение! Фото: Михаил ФРОЛОВ

Специалист уверена, что животные заранее чувствуют, что к ним едет ветеринар. И хитрят, чтобы избежать встречи.

«Как-то приехала на вызов кота лечить. Мы с хозяйкой его наверное час искали. Залез на шкаф, сам рыжий и обои такого же цвета. Замаскировался, сидит себе спокойно, не откликается, не выходит».

Доводилось работать и на фермах.

«Был интересный случай в самом начале практики. Коров осеменили спермой племенных быков. Коровки – первотелки, маленькие. Телята крупные. Роды у всех очень тяжелые. И только одна легко родила, потому что «согрешила» с местным быком. Он помельче и теленок тоже. И эта корова очень долго боялась своего теленка, потому что не поняла, откуда он взялся. Нам ее приходилось даже привязывать, чтобы она его кормила».

После того, как теленок родился, очень важно, чтобы корова его приняла Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Были случаи, что животные наедались чего-нибудь совсем неподходящего.

«У кого перчатку крупная собака съест, у кого – кошка подмышки на футболке сжует. В таких случаях чаще всего операция нужна. Но вот колготки капроновые неплохо выскакивают. Масло даешь вазелиновое и выходят. Но только ни в коем случае не надо пытаться вытянуть их самостоятельно, так же, как и нитки, и новогодний дождик. Нужно непременно обратиться к врачу».

В 90-е годы основными клиентами были собаки.

«Привели 10-летнюю овчарку. Должна была родить в конце мая. А на дворе уже начало августа, и все не родила. Хозяин беспокоился, что последние два дня собака вяленькая. Тогда узи еще не было. Пришлось оперировать. Оказалось, что матка разорвалась, щенки уже все разложились. Хирурги почистили, все привели в порядок, зашили. А антибиотиков нет, один пенициллин. Перекрестили собаку, пенициллин назначили и пригласили через 10 дней швы снимать в полной уверенности, что навряд ли выживет… А хозяин вернулся со здоровой живой собакой! В общем, зажило как на собаке».

Пожилая овчарка удивила ветеринаров своим отменным здоровьем Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как ветеринар и хозяйка нескольких домашних питомцев, Светлана Сычугова настаивает, что и собакам, и кошкам нужны прививки, регулярные обработки от паразитов, блох и от клещей по весне. С появлением вакцин число инфекционных заболеваний у домашних животных существенно снизилось. Основные неприятности со здоровьем теперь вызваны неправильным питанием. Важно соблюдать рекомендации производителя, указанные на каждой пачке. Проблемы со здоровьем у животных чаще всего бывают, когда смешивают два типа корма или не соблюдают весовые нормы.

Кошка может прожить и до 28 лет. Ижевские ветеринары знают это не понаслышке Фото: Алексей ФОКИН

В заботе, любви и с должным уходом, животные живут очень долго.

«Самой старой кошке, которую я встречала, было 28 лет. Коту – 29, Собака самая старая на моей практике – 25-летняя болонка. Она была уже как старушечка, лысенькая, голенькая, плохо слышащая, но любимая».

«Если скотина хочет жить, врачи бессильны»

Ветеринар Ольга Нефедова около 20 лет спасает животных. Ее основные направления – хирургия и онкология. Поэтому истории у нее не для впечатлительных.

«Около года назад это было. Привезли китайскую хохлатую собаку в полукоме. Почки отказали. Не хотела сначала браться, уговорили. В итоге открыли (на операционном столе – прим. редакции), а там… литр гноя с одной хохлатой собаки. Притом, что она сама весит не больше четырех килограммов. Почистили, зашили. Мысленно я уже попрощалась с ней. Через день приходят – живая! Но в полном наркотическом угаре. Ее еще месяц подергивало от лекарств. Но в итоге все закончилось хорошо.

Недавно собаку привезли. Живот вздут. Владельцы сказали, что на узи увидели камни в желчном пузыре, поэтому они собаку привезли на уколы. Хорошо, я ее не «проколола». Отправила на повторное узи. Оказалось тяжелейшее воспаление матки, а желчный пузырь и разглядеть невозможно. Вылечили. Живая. Бегает, кусается. Как говорится, если скотина хочет жить, врачи бессильны».

Маленькие собаки способны попасть в большие неприятности Фото: Евгения ГУСЕВА

Убеждения, что собака или кошка должны непременно родить «для здоровья», Ольга Нефедова однозначно называет «бредом сивой кобылы»:

«Не хотите щенков – есть стерилизация. Одна на тысячу собак после этого «подтекает» (страдает недержанием мочи – прим. редакции), остальные 999 – живут дальше счастливо. Вот как раз, когда стерилизуют уже однажды рожавших, могут быть проблемы. Гормоны бунтуют и взвинчивают им мозги. Кошки, например, даже после операции могут продолжать орать».

Бывали, конечно, случаи практически чудесного спасения.

«Однажды принесли собаку бездомную, в ужасном состоянии. Поломанная, пол собаки – гнилье, 60-70 % кожи просто отсутствует. И мы ее выходили! Попробовали делать грязевые обертывания и все получилось. Через полторы недели собака зажила. А грязь-то делает нищий изобретатель, пенсионер–энтузиаст. Мы позже и на себе эту лечебную грязь испробовали. Зубную боль за минуту снимает».

Ветеринары борются за жизни животных до последнего Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

«Кладешь лапу моржа, перетягиваешь вену и колешь»

Людмила Михайлова – ветеринарный врач Зоопарка Удмуртии. И даже при том, что пациенты у нее очень серьезного калибра, она признается, что животные редко удивляют, удивляют люди.

«Был у нас год крупной морковки, когда посетители втихаря подкармливали ей обитателей зоопарка. Я лично два раза за одну неделю доставала из пищевода у альпаки застрявшие куски овощей».

Ветеринар зоопарка должен быть немного косметологом. Правда, девушки обычно если засыпают, то во время процедуры, а дикие животные все же до.

«Есть у нас белый лев Оскар. Очень ленивый. Категорически отказывается точить свои когти. Поэтому один раз в 2 года мы делаем ему маникюр и педикюр. Вводим в наркоз и быстро приводим в порядок нашего льва».

В зоопарке пациенты ветеринаров самого крупного калибра Фото: Эдуард КАРИПОВ

Наркоз – редкая мера, которую стараются избежать. А для этого проводят для животных специальные тренинги. Например, побуждают встать на задние лапы, открыть пасть, что успеть рассмотреть подушечки, когти на передних лапах, зубы. Есть тренинги и похитрее. Моржей приучают к покалываниям, чтобы избежать сюрпризов при взятии анализов.

«Кровь у моржей берут из задней ласты. Ветеринару приходится подходить сзади, а животные этого очень не любят, поскольку в дикой природе хищники чаще всего нападают со спины. Иглу сразу никогда не применяем. Сначала в течение нескольких дней, регулярно, специальной острой палочкой покалываем конечности. Кипер (рабочий, ответственный за кормление и ежедневный уход – прим. редакции) тем временем отвлекает моржа едой. Зверь привыкает к ситуации. И тогда уже берем лапу, перетягиваем вену и спокойно берем кровь у моржа».

Моржам легче выступить, чем согласиться на осмотр ветеринара Фото: Иван ШИРМАНОВ

Обитатели зоопарка доверяют сотрудникам даже самое ценное, что у них есть.

Людмила Михайлова рассказала, что в конце зимы 2016 года белая медведица Думка родила двух мальчиков-медвежат. Но с ней случилось несчастье, она заболела пневмонией. Понимая, что сама не справится, медведица вынесла из берлоги своих деток, положила около шибера и ушла. Работники зоопарка и медвежат выкормили, и медведицу вылечили. Она после этого родила еще одного медвежонка – девочку.

Именно ветеринары зоопарка спасли дикого фламинго. Он сбился с курса и в конце октября оказался в деревне Большой Кияк. Это, кстати, был первый фламинго в зоопарке Удмуртии. Он и сейчас живет в вольере с карибскими птицами, которых специально привезли в Ижевск из Москвы.

Дикие лебеди с врожденным дефектом «ангельских крыльев» тоже пополняют экспозицию благодаря ветеринарам. В природе таким птицам не выжить, на изогнутых крыльях они не могут даже взлететь. А в зоопарке, под присмотром специалистов, им вольготно. И посетители всегда рады этим грациозным красавцам.

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