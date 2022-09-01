Глава Удмуртии на открытии школы на улице Берша в Ижевске: «Здесь есть все, что нужно для образовательного процесса»

1 сентября открыла свои двери новая школа на улице Берша. Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В столице Удмуртии 1 сентября открыла свои двери новая школа на улице Берша. Здесь будет учиться 1 761 ребенок, в этом году набрано 15 первых классов.

«Эмоции потрясающие. Здесь есть все, что нужно для образовательного процесса: просторные классы, два библиотечных центра, различные мастерские и лаборатории и, что важно, доступная среда. Это тот самый уровень, который нужен сейчас в современном мире. Да, сложная школа с точки зрения постройки, но мы это сделали», – прокомментировал глава республики Александр Бречалов.

Руководитель региона напомнил, что с 1999-2017 годы в Ижевске не построили ни одной школы, тогда как за последнюю пятилетку возвели сразу 6.

В новом здании два бассейна, два спортзала и две спортивные площадки.

«Материально-техническая база меня восхищает. Дай бог каждой школе, каждому учителю, каждому ребенку, обучающемуся в Удмуртии иметь все возможности, который имеем мы», – подчеркнула директор школы Мария Пустынцева.

В новой школе в 5-9 классах будут углубленно предметы естественного, гуманитарного и технологического направления, в 10-11 классах – физико-математического, химико-биологического, технологического и гуманитарного профиля.

Отмечается, что детей будут приучать к раздельному сбору мусора. Рядом со столовой установили первые в Ижевске фандоматы, куда можно сдать алюминиевые и пластиковые тары. Деньги будут начисляться на школьные карты детей бонусами, их можно будет потратить в столовой или на проезд в общественном транспорте.

Александр Бречалов отметил, что скоро в этом районе появится еще одно учебное заведение - «Зеленая школа». Это первая в России государственная школа, сертифицированная по стандарту GREEN ZOOM.

«Район быстро развивается и застраивается. Делаем акцент на удобство и комфорт для жизни. Открываем детские сады, благоустраиваем парк «Тишино», сегодня начинает работу филиал детской поликлиники на Берша, 35. Еще одна школа тут точно необходима, поэтому в этом году начинаем следующую – «зеленую» – по современным эко-стандартам», – добавил глава республики.

Справка КП

Здание на Берша – это второй корпус школы №8, которая располагается на Воткинском шоссе. Его начали строить еще в 2019 году. Объект планировали сдать еще в 2020 году, однако подрядчик не справлялся с объемом работ. Сроки были сдвинуты на 2021 год, контракт с подрядчиком расторгли. После этого в проект вносились правки, строительство подорожало и затянулось еще на один год.

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