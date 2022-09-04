В цирке Удмуртии впервые пройдет фестиваль любительского циркового искусства

Свое мастерство участники фестиваля покажут в 10 номинациях Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В цирке Удмуртии впервые состоится Межрегиональный фестиваль-конкурс любительского циркового искусства «Под куполом» (0+), об этом сообщает пресс-служба главы республики.

С 4 по 7 сентября на манеже цирка выступят 14 любительских коллективов прибывших в Ижевск со всей страны.

Участники из Московской, Волгоградской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Тюменской, Ульяновской, Челябинской областей, Алтайского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Москвы и Санкт–Петербурга, а также пять коллективов из Удмуртии покажут свое мастерство в цирковом искусстве.

Всего под куполом Ижевского цирка выступят 119 человек в разных номинациях: акробатика, воздушная гимнастика, эквилибристика, жонглирование, музыкальная эксцентрика, клоунада, пластическая акробатика, антипод, икарийские игры, иллюзия.

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