Актриса из Удмуртии снялась в комедийной мелодраме «Три девицы»

Александра Булычева родилась и выросла в Глазове

Уроженка Глазова Александра Булычева сыграла одну из ролей в комедийной мелодраме «Три девицы» (12+). Мини-сериал 3 сентября показали на телеканале «Россия 1».

В центре сюжета - история Виктории, случайно узнавшей об измене мужа. Она уезжает в глухую деревню, в которой провела детство – однако и здесь ее ждут испытания: девушке придется восстановить опустевший дом и стать «своей» среди односельчан. Помогать и одновременно мешать ей в этом будут соседка Ленка, которую Вика приютит у себя, и поссорившаяся с женихом дочь Полина.

Кадр из фильма «Три девицы». Фото: kino-teatr.ru

Режиссер картины - Мария Маханько. В главных ролях - Елена Аросьева, Виктор Васильев, Михаил Гудошников и Анастасия Макарова. Александре досталась роль Натальи. Съемки проходили в деревнях Тверской области.

Александра Булычева – актриса из Глазова. Фото: страница Александры в «ВКонтакте»

Александре Булычевой 35 лет, она родилась и выросла в Глазове. Параллельно с учебой в школе она играла на фортепиано в лицее искусств, а также была солисткой в детском хоре «Глазовчанка». Кроме того, у нее есть титул чемпионки Глазова в беге на дистанцию 5 км.

Еще учась в школе, Александра поступила в Московский институт стали и сплавов. В 2007 году начала работать на телевидении. Девушка успела побыть корреспондентом на каналах «МУЗ-ТВ», ТНТ, 7ТВ. На НТВ она вела откровенную программу «Дас ист фантастиш».

Саша в детстве серьезно занималась спортивной и танцевальной аэробикой, стрельбой и фехтованием. Фото: страница Александры в «ВКонтакте»

Позднее окончила театральный институт им. Щукина, работала в театре. С 2007 года Александра начала сниматься в эпизодических ролях в кино.

На сегодняшний день на счету Булычевой более 60 ролей. Она снималась в сериалах «Детективы», «Универ. Новая общага», «Мамочки», «Метод», «Полицейский с Рублевки» и др., в фильмах «Цель вижу» и «Лабиринт» (главные роли), «Фламинго», «Неадекватные люди-2», «Кейс» и др

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