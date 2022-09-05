Увидят ли жители Ижевска солнце на этой неделе и какие сюрпризы готовит погода с 5 по 11 сентября

Осенняя прохладная погода, не ее ли так ждали жители Ижевска в жару? Фото: Константин ИВШИН

Эта неделя обещает стать для жителей Удмуртии по-настоящему осенней.

На территорию республики продолжает поступать арктический воздух, из-за которого температура на некоторое время установится на 5-6°С ниже нормы, об этом сообщает пресс-служба республиканского гидрометцентра на официальной странице «ВКонтакте».

Сегодня, 5 сентября, столбик термометра может опуститься ночью до 0…+5°С. Местами на почве возможны заморозки.

Во вторник, 6 сентября, воздух прогреется до 9-14°С. Днем возможны небольшие дожди и северный ветер до 2 м/с.

7 сентября, в среду столбик термометра днем не превысит +7...+12°С, ночью же вновь опуститься до 0...+5°С. В течение дня по Удмуртии пройдут небольшие дожди.

8 сентября, в четверг, в Ижевске будет пасмурно и дождливо, по данным «Яндекс.Погоды» столбик термометра установится на отметке в +11°С. Пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный, его скорость составит около 2 м/с. Ночью дожди продолжатся, а температура опуститься до 8 °С.

В пятницу, 9 сентября, по данным Удмуртского гидрометцентра дожди продолжатся, а температура воздуха будет сохраняться в пределах от +6...+11°С. Ветер северо-западный 1 м/с. В ночные часы (по данным «Яндекс.Погоды») станет прохладнее +5...+6°С. Ночь будет пасмурной с прояснениями.

По предварительному прогнозу республиканского гидрометцентра, в выходные дни погода существенно не изменится.

Однако 10 сентября, несмотря на небольшие дожди, температура воздуха днем поднимется до +10°С. Ветер останется северо-западным, но его порывы усилятся до 2 м/с. Ночью по республике без осадков, температура воздуха +5...+7°С.

Воскресенье, 11 сентября, в Ижевске ожидается переменная облачность и небольшие дожди. Воздух прогреется до +12°С. Ветер северо-западный 1 м/с. Ночью он сменится на западный. Установится облачная с прояснениями погода без осадков. Столбик термометра опуститься до +5...+7 °С.

«Комсомолка» желает своим читателям хорошей рабочей недели.

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