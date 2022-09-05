Реконструкция сражения времен Гражданской войны вновь прошла в Удмуртии

В реконструкции принимали участие клубы из Удмуртии, Татарстана, Башкирии, Самарской, Ульяновской и Кировской областей. Фото: vk.com/mbuk_cks_sigaevo

В минувшие выходные в Сарапульском районе Удмуртии вновь прошла масштабная военно-историческая реконструкция сражения времен Гражданской войны под деревней Юрино (1919 год). В группе «ВКонтакте» одного из организаторов - Централизованной клубной системы Сарапульского района – появились фотографии с места событий.

Фото: vk.com/mbuk_cks_sigaevo

Фото: vk.com/mbuk_cks_sigaevo

Фото: vk.com/mbuk_cks_sigaevo

Фото: vk.com/mbuk_cks_sigaevo

Фото: vk.com/mbuk_cks_sigaevo

Фото: vk.com/mbuk_cks_sigaevo

В реконструкции принимали участие клубы из Удмуртии, Татарстана, Башкирии, Самарской, Ульяновской и Кировской областей.

Для гостей работали различные интерактивные площадки и тематические фотозоны. Музеи республики организовали свои выставки.

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