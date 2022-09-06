ТОП горячих фото блондинки из Ижевска, претендующей на звание «Мисс Maxim»

Анна Обухова из Ижевска. Фото: miss.maximonline.ru

Жительница Ижевска Анна Обухова участвует в конкурсе красоты от мужского журнала Maxim (18+). Победительница получит фотосессию от одного из самых востребованных звездных фотографов.

Анне 21 год. Судя по ее соцсетям, она закончила детскую школу №4 и увлекается танцами.

Анна Обухова из Ижевска. Фото: miss.maximonline.ru

В конкурсе «Мисс Maxim» участвуют 375 самых сексуальных женщин и девушек России старше 18 лет. Чтобы попасть на секси-состязание, каждая участница присылала в редакцию журнала несколько фотографий, где хорошо было видно их лицо, фигуру и любимые части тела.

Судя по снимкам, которая прислала Анна, ее любимой частью тела являются ягодицы. На отобранных для голосования фото девушка позирует в постели, в белом кружевном корсете и чулочках, а также в милом кукольном платишке, меховых ушках и игрушечной ламой.

Милая Анна Обухова. Фото: miss.maximonline.ru

Кстати, за нашу участницу можно проголосовать на сайте журнала. Голосование проходит в формате «Кто горячее?»: из участниц формируют случайные пары. За каждую победу в такой паре участница получает один балл, за поражение – теряет один балл. Так и формируется рейтинг. Пока наша Анна всего лишь на 316-м месте.

Скриншот с сайта miss.maximonline.ru

В конце сентября сто девушек с лучшим рейтингом редакция пригласит в Москву на профессиональный фотокастинг. Там редакторы поймут, что на фото действительно реальная, а не отфотошопленная модель, и выберут 10 финалисток.

Звездное жюри, состав которого всегда до последнего времени не разглашается, из этой десятки выберет победительницу. Ей вручат корону, подарки от спонсоров и, самое главное, она примет участие в фотосессии от лучшего звездного фотографа. Имя «Мисс Maxim» станет известно 27 октября.

Ижевчанке Анне всего 21 год. Фото: miss.maximonline.ru

Отметим, в прошлом году в конкурсе принимала участие 37-летняя Ирина Мерзлякова. К сожалению, она не победила.

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