Приемная дочь и благотворительность: чем занимается уроженец Ижевска баскетболист Андрей Кириленко

Андрей Кириленко. Фото: пресс-служба правительства Удмуртии

«Комсомолка» продолжает следить за жителями Удмуртии, которые прославились на федеральном уровне в разных сферах. В этот раз рассказываем про уроженца Ижевска, самом известном баскетболисте 21 века Андрее Кириленко.

Андрей Кириленко приезжал в Ижевск в 2015 году Фото: Диля Ахмадишина

Спортивное детство

На самом деле, Андрея можно лишь условно ижевчанином, но исторически сложилось, что республика гордится им, как своим.

Андрей Кириленко родился в Ижевске Фото: Диля Ахмадишина

Андрей действительно родился в столице Удмуртии в 1981 году. Его мама Ольга, будучи беременной, приехала в Ижевск к своей маме, пока ее муж Геннадий служил в армии. Родив маленького Андрюшу, Ольга уехала в Ленинград через 4 месяца.

Не стать спортсменом Андрей просто не мог. Его мама занималась баскетболом, отец был главным тренером женского футбольного клуба «Искра». В детстве Андрей увлекался плаванием, футболом, гандболом. С 1 класса он начал играть в баскетбол и в 14 лет в составе команды города стал чемпионом России по баскетболу.

Андрей Кириленко и Александр Бречалов во время игры, 2017 год Фото: Диля Ахмадишина

Спортивная юность и завершение баскетбольной карьеры

В неполные 16 лет Андрей начинает играть за питерский баскетбольный клуб «Спартак» - он самый молодой профессиональный игрок за всю историю чемпионатов. Через год Андрей переходит в московский ЦСКА. В составе команды он становится чемпионом России и лучшим игроком.

В 19 лет Андрей попадает в сборную страны, выступает на Олимпиаде в Сиднее. Позже участвует в чемпионатах Европы в 2001, 2003, 2005 и 2007 годах. Капитаном команды становится в 2005 году. В Испании на Евробаскете-2007 его команда побеждает на первенстве континента. Тогда же он получает звание Заслуженного мастера спорта РФ.

Рост Андрея Кириленко 2,08 метра. Фото: пресс-служба правительства Удмуртии

Достижения Андрея заметили в Америке и пригласили играть за клуб НБА «Юта Джаз». В 2005 году Андрей стал лучшим игроком НБА. Всего за «Юта Джаз». Он отыграл 10 сезонов и был там одним из самых высокооплачиваемых игроков.

В июле 2008 года Кириленко нес российский флаг на открытии Олимпиады в Пекине

В 2011 году Андрей становится свободным агентом и подписывает контракт с ЦСКА. Позже играет за клуб «Миннесота Тимбервулвз», в 2013 году – за «Бруклин Нетс».

В 2012 году Андрей получает звание бронзовый призер Олимпиады 2012 и получает медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени.

Андрей Кириленко Фото: Архив КП

В 2015 году он возвращается в ЦСКА, становится чемпионом России в Единой лиге ВТБ. После этого объявляет о завершении своей спортивной карьеры и единогласным решением избирается на пост президента Российской федерации баскетбола, где и работает до сих пор.

Легендарный АК-47

Именно такое прозвище намертво прилипло к Андрею Кириленко. АК – это его инициалы, а 47 – его игровой номер. Но Андрей почти всегда вел агрессивную игру в защите, поэтому за границей его ассоциируют с известным российским оружием.

Кстати, Андрея еще называли Альфредо по ассоциации с Фредди Крюгером, у которого были большие руки с ножами.

Андрей Кириленко во время визита в Ижевск в 2017 году Фото: Диля Ахмадишина

Жена и дети

В 2001 году Андрей женился на Марии Лопатовой, дочери чемпиона мира по баскетболу Андрея Лопатова. Мария, кстати, была экс-возлюбленной солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Аполлонова. До встречи с баскетболистом она пела под псевдонимом МаЛо. Кириленко даже снялся в одном из ее клипов.

Андрей Кириленко и его жена Мария. Фото: соцсети Андрея

У них 4 детей – трое сыновей и усыновленная дочка. Вся семья Андрея живет в Лос-Анджелесе: в 2011 году они получили гражданство США. Сам же он в основном сейчас работает в России.

Благотворительность

В 2003 году в США баскетболист организовал благотворительный фонд Kirilenko’s Kids. С 2006 года фонд работает и в России. Андрей Кириленко помогает детским домам и спортивным школам, а также ветеранам спорта.

Андрей Кириленко во время визита в Ижевск, 2017 год. Фото: пресс-служба правительства Удмуртии

Андрей – активный пользователь соцсетей. Он выкладывает фото с рабочих встреч, с открытий площадок по баскетболу, а также личные снимки с женой и любимой кошкой.

Андрей Кириленко, президент Российской федерации баскетбола Фото: Диля Ахмадишина

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