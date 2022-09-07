Мистическая «Дама пик» или лирическая опера «Иоланта»: чем удивят зрителей театры столицы Удмуртии

Весь мир – театр, а театр в нем – отражение настоящего мира Фото: архив «КП»

Осень традиционно является началом театрального сезона. В это время многие труппы показывают или анонсируют свои новые постановки. «Комсомолка» собрала для вас премьеры в Ижевске, которые порадуют как взрослых, так и детей в 2022-2023 году.

Государственный русский драматический театр

«Отрочество: Дневник взросления»

Мысли юного Николеньки Игнатьева знакомы многим:«Я никому не нужен… Меня никто не понимает...». Неважно, какой на дворе век, они рано или поздно приходят в голову всем. И несмотря на то ,что образ главного героя пьесы довольно сильно отличается от образа современного подростка, он также ищет и теряет контакт с окружающим миром, познает первую любовь и утраты.

Именно поэтому постановщики не стали привязывать свою интерпретацию знаменитой повести к определенному времени. Зрителей ждут: костюмы различных эпох, современная музыка, интерактивные элементы. Спектакль погрузит зрителя в потрясающую атмосферу в которой будет комфортно современному зрителю.

Даты спектаклей: 15 и 16 сентября, 20 октября в 18:30

Стоимость билета: от 500 до 840 рублей

12+

«Дама пик»

Спектакль по мотивам «Пиковой дамы» и «Сцены из Фауста». Смесь двух знаменитых произведений Пушкина поднимает на поверхность тему сделки сделки с дьяволом, в которую вступают главные герои произведений Фауст и Германн. Романтика и триллер, все сплетается в современном звучании новых, удивительных технологий, не типичных для драмы.

Даты спектаклей: 17 сентября, 16 октября в 18:30

Стоимость билета: от 630 до 1260 рублей

16+

«Театр»

Она имела все, но лишь любовь открыла ей настоящий мир Фото: Архив «КП»

«Театр» – это ироничная история актрисы Джулии Лэмберт. Она богата и знаменита, имеет прекрасную семью и купается в лучах славы. Но ей все равно чего-то не хватает. По крайней мере, пока она не знакомиться с молодым бухгалтером Томасом Феннелом и не влюбляется в него…

Даты спектаклей: 15 октября в 18:30

Стоимость билета: от 450 до 900 рублей

16+

«Только для женщин»

Жизненная история о шестерых друзьях, которые попав под сокращение прозябают без работы. Их спасение выпивка, случайные потасовки и жалобы на семейную жизнь. Однако однажды им на глаза попалась реклама мужского стриптиза. Именно она послужила семенем безумной идеей…

Даты спектаклей: 28 и 29 октября в 18:30

Стоимость билета: от 540 до 1080 рублей

18+

Театр «Птица»

«Дон Жуан возвращается с войны» по пьесе Э. Хорвата

Это пьеса австрийского драматурга Эдена фон Хорвата, такого же знаменитого в прошлом веке, как и его современник Бертольд Брехт. Но пьесы Хорвата были запрещены, их сжигали на кострах. Его имя было надолго забыто. Театр «Птица» начал работу над этой пьесой о Дон Жуане еще в начале прошлого года, и, как оказалось, попали в сегодняшний день.

Эта история не о войне, а о человеке, о том, что с ним происходит, когда он допускает двойную мораль.

Даты спектаклей: 18 сентября в 19:00

Стоимость билета: 500 рублей

16+

Театр «Молодой человек»

«Когда некогда»

Спектакль специально для детей и их родителей по стихам Артура Гиваргизова. Он поставлен в необычном и немного игровом жанре детского мышления, где всё происходящее внезапно.

Даты спектаклей: с 20 по 24 сентября в 15:00

Стоимость билета: 350 рублей

6+

Театр Оперы и балета

В юбилейном 65-м театральном сезоне труппа театра готовят две крупных премьеры.

В этом году в театре Оперы и Балета намечены особые премьеры Фото: Диля Ахмадишина

Лирическая опера «Иоланта» П. И. Чайковского

Постановка по драме Генрика Герца «Дочь короля Рене». Этот классический оперный спектакль, отличительная особенность которого – красивая, известная во всем мире музыка, которая рассказывает слушателям о силе любви, истинной красоте и гармонии Бога с Природой.

Жители и гости Ижевска смогут насладиться простой и понятной историей о вечных ценностях, которая рассказывается простым и понятным, но в тоже время гениальным языком музыки Чайковского.

Эта опера уже входила в афишу театра, но теперь она вернется в репертуар в новой постановке в течении театрального сезона.

Авторский балет «Клеопатра»

История поведает о периоде покорения Египта Римом, на фоне которого разворачивается история любви египетской царицы к римскому полководцу Марку Антонию.

Музыкальна, которая прозвучит в балете – это редко исполняемые и ценимые меломанами сочинения Отторино Респиги, Мориса Равеля и Рихарда Штрауса, композиторов рубежа XIX-XX веков.

Изящные и одновременно пышные, костюмы, трансформирующаяся бутафория, вдохновляющая музыка и оригинальный рисунок танца – эти составляющие выделяют спектакль из ряда классических балетов. Он покорит сердца зрителей и перенесет их в эпоху древнего мира.

Балет поставил заслуженный деятель искусств Удмуртии Николай Маркелов, А художник-сценограф Сергей Новиков и художник по костюмам Анна Якущенко из Санкт-Петербурга работают над созданием одного из самого яркого спектакля сезона.

Премьера состоится в течении театрального сезона.

Центр современной драматургии и режиссуры

Новый, одиннадцатый по счету театральный сезон ЦСДР начнет 1 октября. Еще не все даты известны уточняйте их в группе в «В контакте».

Что приготовит зрителям современный театр Фото: @csdr_izh

«Генеральский дом: городская опера»

Театральная компания Les Partisans (Лес Партизан), Театр-студия ИРЗ и коллектив современной хореографии - Лаборатория Next Pro (Нэкст Про) в новом театральном сезоне порадуют зрителей новыми спектаклями.

Уже 8-9 октября состоится премьера текстовой оперы «Генеральский дом: городская опера».

Это совместный проект ЦСДР и Музея Ижевска, Он срежиссирован Сергеем Морозовым. Ижевские актеры и музыканты представят зрителям двухчастное представление на музыку композитора Кирилла Широкова о прошлом, настоящем и будущем Генеральского дома - одного из старейших домов Ижевска, в котором и располагается сейчас ЦСДР.

«Лучший горох в городе»

«Лучший горох в городе» - лирическая комедия про матерей. Театральная компания Les Partisans выиграла грант Российского Фонда Культуры на осуществление этой постановки по пьесе московского драматурга.

Ее автор, Петра Вяткин вместе со своим авангардным театром приедет в ЦСДР с гастролями в конце октября, и привезет еще пять спектаклей.

«Плотник»

Это экспериментальный проект по пьесе по пьесе Лидии Головановой. ЦСДР вместе с Лабораторией Next Pro создадут уникальный пластический спектакль, который удивит зрителей.

Режиссером выступит Павел Зорин, а хореографом Полина Довганюк. Все великолепное действие пройдет под музыку Ижевского композитора Данила Репина.

«Найти рядового Швейка»

Театр-студия ИРЗ, прошлый сезон провела без премьер, порадует своих поклонников и зрителей постановкой по мотивам романа Ярослава Гашека.

«Высший слот»

Зрителей ждет захватывающий мистический триллер с элементами фантастики о восстании курьеров, поставленный по пьесе Екатерины Августеняк.

Из интересного

ЦСДР и театр Les Partisans выпустят пьесу на трех актеров про повзрослевших Гарри Поттера, Гермиону Грейнджер и Рона Уизли, которые встретятся вновь, на вечеринке в честь выпускников.

Перформанс с элементами кабаре

Ярчайшее событие первой половины этого театрального сезона пройдет в ноябре по случаю юбилея ЦСДР, которому исполняется 10 лет! Это событие значимо, поскольку во время перформанса выступят не только участники Les Partisans но и многие друзья прекрасного Центра.

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