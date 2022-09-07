Завод «Аксион» в Ижевске налаживает импортозамещение нефтегазового и медицинского оборудования

Продукция завода «Аксион» в деле. Фото: Мария Бакланова

Корпорация «Аксион» взяла на себя производство оборудования, которое сможет заменить иностранные аналоги в двух особенно важных сферах: медицина (это здоровье безопасность каждого из нас) и нефтегазовый сектор, который наполняет бюджет страны. О новых разработках читайте в материале «Комсомолки».

Многофазный расходомер Корпорации «Аксион» не имеет российских аналогов и замещает иностранные. Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Нефтегазовое оборудование

В условиях, когда крупнейшие нефтесервисные компании Schlumberger и Halliburton приостановили новые инвестиции и развертывание своих технологий на предприятиях России, завод в Ижевске готовится к серийному выпуску важнейшего нефтегазового оборудования – многофазных расходомеров, аналогов которым еще нет в нашей стране.

«Такое оборудование позволяет без применения радиоактивного излучения проводить анализ состава жидкости, поднимающейся из скважины, и при этом увеличивать выработку скважины. В настоящее время образцы расходомеров проходят испытания. Как только мы подтвердим заявленные характеристики – заключим контракты на поставку. Серийный выпуск запланирован уже на конец года», – рассказал заместитель директора Корпорации «Аксион» по развитию производства гражданской продукции и внешнеэкономической деятельности Денис Артемов.

Медицинской техникой «Аксиона» можно полностью укомплектовать автомобиль скорой помощи. Фото: Мария Бакланова

Помощник медсестры и телемедицина

В направлении медицинского оборудования перед инженерами предприятия стоят четыре приоритетные задачи.

Во-первых, в разработке дефибриллятор для специализированных кардиоцентров с огромным набором функций.

Во-вторых, все готово для изготовления опытного образца стационарного прибора ИВЛ. Портативная модель аналогичного прибора оказалась удачной, и предприятие решило продолжить работы в этом направлении. В сентябре изготавливают и запускают цикл испытаний.

В-третьих, «Аксион» изготавливает и совершенствует инфузоматы и станции управления этими приборами.

«Инфузомат позволяет отмерить и ввести пациенту точную дозировку определенного лекарственного препарата и проконтролировать скорость введения. Такие приборы широко применяются при лечении, например, онкозаболеваний. Сейчас уровень техники такой, что медсестра может даже не знать дозировки лекарств. Ей достаточно выбрать лекарство в меню прибора и после этого скорость и доза подачи препарата будет рассчитана автоматически», – пояснила заместитель генерального директора концерна “Аксион” по развитию Татьяна Моисеева.

И наконец, завод работает над тем, чтобы каждый из его медицинских приборов мог передавать информацию удаленно. Например, чтобы ввести данные в электронную карту пациента. Функция телемедицины уже есть в кардиографах «Аксиона». Это позволяет отправлять кардиограмму на удаленный пульт, чтобы кардиолог смог ее расшифровать.

До поставки в медицинские учреждения каждый аппараты ЭКГ тестируется вручную. Фото: Сергей ГРАЧЕВ

«Аксион» готов производить дефибрилляторы в больших объемах. До 100 тысяч приборов в год. Максимальные мощности понадобятся, когда будет принят законопроект «Об общественно доступной дефибрилляции». Сейчас он находится на рассмотрении в Государственной думе. Проект документа предусматривает размещение автоматических дефибрилляторов в общественных местах: аэропортах, железнодорожных вокзалах, стадионах и станциях метро. Цель этого – снизить смертность от внезапной остановки сердца. Если закон примут, потребуется порядка трехсот тысяч новых аппаратов.

«Благодаря закону возможность быстро оказать первую медицинскую помощь и воспользоваться дефибриллятором будет не только у врачей. На экране дефибриллятора есть визуальные и голосовые подсказки. Надо лишь наклеить электроды и нажать кнопку. Аппарат автоматически определит ритм сердца. Если больному не показан разряд, дефибриллятор не сработает. Но если показания есть, то аппарат с точностью 99,9% даст разряд», – рассказал об ожидаемых нововведениях Денис Артемов.

Вся программная часть, алгоритмы разработаны на «Аксионе». Покупают только мониторы и некоторые радиоэлементы, потому что это не специфика предприятия.

Все линейка медицинской техники была представлена премьер-министру России Михаилу Мишустину во время его визита в Удмуртию в июле этого года. Тогда, премьер-министр отметил, что данные новинки фактически ведут к технологическому суверенитету страны.

Глава республики Александр Бречалов в беседе с Михаилом Мишустиным подтвердил, что позитивная динамика сохраняется по всем ключевым направлениям.

Заместитель директора Корпорации «Аксион» по развитию производства гражданской продукции и внешнеэкономической деятельности Денис Артемов показывает приборы для лечения желтушки с функцией фототерапии. Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Цех сборки медицинской техники требует особой чистоты и микроклимата. Микроэлектроника боится статического электрического. Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Ярмарка вакансий

В связи с увеличением заказов на предприятии открыт набор новых сотрудников. Как сообщил начальник управления персонала АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» Андрей Манылов требуются высококвалифицированные рабочие (монтажники радиоэлектронной аппаратуры и приборов, операторы микросварки, токари, фрезеровщики и слесари-инструментальщики), а также инженерно-технические кадры (программисты, технологи, конструкторы).

Всех заинтересованных жителей Ижевска приглашают 15 сентября в ДК «Аксион». Здесь с 13.00 до 18.00 будет проходить ярмарка вакансий.