Премьер Мишустин высоко оценил потенциал производителей Удмуртии в сфере импортозамещения

Фото 6пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Сегодня, 21 июля, столицу Удмуртии с рабочим визитом посетили председатель правительства России Михаил Мишустин и его заместитель – министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, первой точкой поездки стал «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг».

Гости в сопровождении главы региона Александра Бречалова ознакомились с производством медицинской техники и посетили выставку продукции ведущих удмуртских производителей. В Экспоцентре «Аксиона» свою продукцию – от мебели до лифтового оборудования и электродвигателей – показали 9 компаний региона.

В линейке медицинской техники «Аксиона» более 25 наименований оборудования для реанимации, кардиологии, хирургии, неонатологии и физиотерапии. Медтехника, производимая на предприятии, экспортируется в 17 стран мира. Завод выпускает 3600 дефибрилляторов в год — это более половины российского рынка.

В этом году на заводе запущено серийное производство аппаратов для лечения апноэ. В разработке находятся модель инкубатора для новорожденных и улучшенная модель дефибриллятора-монитора.

Также предприятие показало автоматизированные системы контроля, лифты разных моделей и многофазные расходомеры для нефтяной отрасли.

В ходе мероприятия Михаил Мишустин высоко оценил потенциал гражданской продукции удмуртских производителей в сфере импортозамещения и отметил неоценимый вклад заводчан в диверсификацию отечественного ОПК.

«Наращивание качественного производства с локализацией, о которой мы говорим постоянно, - это залог успеха и драйвер для роста нашей экономики», - подчеркнул он.

По словам Александра Бречалова, промышленность Удмуртии быстро адаптируется к новым непростым условиям и демонстрирует уверенный рост.

«Мы в тройке лидеров в ПФО по росту промышленного производства и первые в округе по темпу роста обрабатывающих производств. Позитивная динамика сохраняется по всем ключевым для нас направлениям», - заявил руководитель региона.

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