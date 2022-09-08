67-летний уроженец Ижевска выступил на «Голос 60+»

Фото: Первый канал

67-летний уроженец Ижевска Валерий Пешкин выступил на слепых прослушиваниях проекта «Голос 60+» (12+) на Первом канале. Он вышел на сцену первым и исполнил песню «Честно говоря» группы «Цветы».

Валерий Пешкин – работающий пенсионер. По специальности он врач-аллерголог, кандидат медицинских наук, доцент. У него четверо детей и уже пятеро внуков. В настоящее время живет в Москве.

Валерий Пешкин работает в Москве. Фото: like.doctor

Валерий Пешкин с группой поддержки. Фото: vk.com/shkelev1

В юности Валерий занимался боксом, баскетболом и самбо, увлекался игрой на гитаре, принимал участие в ансамблях в школе и институте и даже выступал в городском оркестре.

«Если я выступлю на Первом канале, то удивятся и мои коллеги и мои пациенты», – рассказал он.

К сожалению, к Валерию не повернулся ни один из членов жюри.

«Несмотря на то, что я не повернулась, хочу поблагодарить вас. Вы с нами сегодня. Есть вокально сложные песни, есть музыкально сложные. Для меня это одна из самых сложных задач – это актерская задача в песне», – подчеркнула член жюри, популярная певица Елена Ваенга.

В завершение выступления наш земляк еще раз исполнил отрывок из песни и попрощался с жюри, пожав каждому руку.

«Потрясающий самодостаточный человек – через песню было слышно!» - заявила напоследок Елена Ваенга.

Шоу «Голос 60+» выходит на Первом канале по воскресеньям.

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