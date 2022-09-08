Где в Ижевске производят инструменты и разрабатывают станки вместо импортных аналогов

Специалисты АО «Концерн «Калашников» работают над новым оборудованием. Фото: Мария Бакланова

В условиях санкций площадка АО «Концерн «Калашников» в Ижевске разрабатывает собственное оборудование, которые с нетерпением ждут промышленники России.

Премьер-министр России Михаил Мишустин во время своего визита в Удмуртию отдельно отметил принципиальность запуска собственных производств по изготовлению станков.

«Необходимо восстанавливать станкостроение по всем направлениям и обеспечивать выполнение самой важной задачи, поставленной президентом, – обеспечение технологического суверенитета нашей страны», – сказал тогда Михаил Мишустин.

За комментариями по поводу импортозамещения в части станков и инструмента «Комсомолка» обратилась к АО «Концерн «Калашников».

Инструментальный цех АО «Концерн «Калашников» работает на полную мощность. Фото: Мария Бакланова

Инструменты и станки с ЧПУ

Предприятие АО «Концерн «Калашников» работает как над военными заказами, так и над гражданскими. И как раз развитие производства гражданской продукции является сейчас приоритетной задачей.

Управляющий директор АО «Концерн «Калашников» Андрей Барышников. Фото: Мария Бакланова

Управляющий директор АО «Концерн «Калашников» Андрей Барышников сообщил о планах на ближайшее время.

«Токарно-винторезные станки высокого класса точности и специальное оборудование у нас на первых позициях. Помимо этого, мы планируем вывести на рынок вертикально-фрезерные станки ЧПУ, автоматы продольного точения, токарные станки с ЧПУ. Инструментальное производство выросло на 20–25%. На некоторые позиции, например, на режущий инструмент, произошел 10-кратный рост заказов», – поделился информацией Андрей Барышников.

Изготовление станков с ЧПУ является приоритетной задачей предприятия. Фото: Мария Бакланова

Фрезерный станок, произведенный АО «Концерн «Калашников».

Заместитель директора дивизиона станкостроения по инжинирингу - начальник конструкторско-технологического управления Сергей Запольских показал в цехе новые разработки.

«Токарный станок высокого класса точности нашего изготовления уже имеет статус российского производства. Работаем сейчас над вертикально-фрезерным малогабаритным станком. Уже запустили в производство его кабинетное ограждение, транспортер, бак СОЖ. До конца года планируем выполнить 6 единиц этой продукции, а к 2024 году выйти на необходимый уровень локализации, чтобы получить статус российского производителя», – рассказал Сергей Запольских.

Автономные модули имеют самое разное наполнение в зависимости от назначения. Фото: Мария Бакланова

Автономные модули имеют самое разное наполнение в зависимости от назначения. Фото: Мария Бакланова

Автономные модули имеют самое разное наполнение в зависимости от назначения. Фото: Мария Бакланова

Автономные модули

Помимо традиционных направлений (производство измерительного, режущего инструмента, приспособлений) завод разрабатывает и множество других проектов. В частности – автономные модули. Это полностью оборудованные передвижные здания. В них можно жить, оборудовать офис, кухню или склад.

«Мы можем выполнять модули с самым разным наполнением, в зависимости от требований заказчика. Разработаны проекты медицинский подразделений: амбулаторный модуль, хирургический, палаты реанимации, палаты медицинской помощи, ординаторские, системы наблюдения, санитарно-гигиенические модули вплоть до банно-прачечных, модулей хранения воды, модулей очистки сточных вод. Из модулей строятся фактически города. Они могут быть использованы как временные жилые пункты, например, для строителей в отдаленной местности, для нефтяных и газодобывающих компаний»,– пояснил ведущий руководитель проекта дивизиона автоматизации и разработки Григорий Новиков.

Укомплектованные модули в исполнении АО «Концерн «Калашников» на 60% дешевле аналогичных капитальных строений. Кроме того, их можно развернуть под определенные конкретные задачи как военных, так и гражданских подразделений.

В зависимости от условий эксплуатации завод обеспечивает особенные характеристики модулей: работу при температуре от -50°С до +50°С, пылезащищенность, влагозащищенность, кондиционирование.

Предприятие работает на результат. Фото: Мария Бакланова

«Конкурируем за каждого квалифицированного специалиста»

В связи с возросшей нагрузкой на производство, численно предприятию предстоит увеличиться на 10%. Причем, по откровению Андрея Барышникова, вопрос стоит остро по всем категориям сотрудников.

«Рабочие очень востребованы. Грамотные технологи, конструкторский, инженерный персонал – по ним страшнейший дефицит на текущий момент. Мы с другими предприятиями республики конкурируем за каждого квалифицированного специалиста. Помимо всех существующих программ сотрудничества с вузами и техникумами, мы привлекаем людей из сельской местности. Обучаем, поддерживаем. Для своих рабочих уже увеличили премиальную часть за рост производительности. В целом держим заработные платы по верхней границе рынка»,– объяснил положение по кадрам управляющий директор.

Андрей Барышников отметил тесное взаимодействие и поддержку со стороны правительства Удмуртии и профильных министерств. Его слова перекликаются с высказываниями главы Удмуртии Александра Бречалова.

«Несмотря на беспрецедентное внешнее давление, наша промышленность быстро адаптируется к новым условиям и демонстрирует уверенный рост. Мы в тройке лидеров в ПФО по росту промышленного производства и первые в округе по темпу роста обрабатывающих производств. Позитивная динамика сохраняется по всем ключевым для нас направлениям. Важно, что вместе с руководителями наших предприятий мы смотрим в одном направлении», – подчеркнул Александр Бречалов.