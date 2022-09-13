Почему Александра Бречалова избрали главой Удмуртии на второй срок и в чем были сильные и слабые стороны его конкурентов

Действующего главу Удмуртии избрали на второй срок Фото: Михаил ФРОЛОВ

Волнительное для политиков и для рядовых жителей Удмуртии время выборов миновало, и Александр Бречалов, пять лет занимавший пост главы региона, избран на второй срок. Но результаты голосования и саму избирательную кампанию продолжают обсуждать. Вместе с экспертами наши коллеги из «Коммерсантъ-Удмуртия» (16+) подвели основные итоги и сделали выводы.

Уверенная победа

Победу Александра Бречалова на выборах эксперты характеризуют как уверенную. По предварительным данным ЦИК России, он получил 64,37 % голосов после обработки 100 % протоколов участковых избирательных комиссий. Его главным оппонентом был руководитель фракции КПРФ в Гордуме Ижевска, предприниматель Александр Сыров, который набрал в три раза меньше голосов, – 19,79 %. Третье место с 9,79 % голосов занял Тимур Ягафаров – координатор ЛДПР в Удмуртии и руководитель данной фракции в Госсовете. За Вадима Белоусова, депутата Госдумы России от партии «Справедливая Россия – За правду», проголосовали 3,31 % избирателей.

12 сентября Александр Бречалов разместил в своих официальных соцсетях клип Гарика Сукачева, записанный совместно с рок-музыкантами на песню «Я остаюсь», снабдив подписью: «Концепт простой. Жгем». Также он записал видеообращение к жителям Удмуртии.

«Огромное спасибо за поддержку, за доверие, которые вы мне оказали. Продолжаем работать. У нас очень много дел, очень много планов», – поблагодарил их Александр Бречалов.

Политические эксперты подвели итоги выборов в Удмуртии Фото: Амир Закиров

Тимур Ягафаров, хотя и не выбился в лидеры прошедшей избирательной кампании, остался доволен, отметив прозрачность и чистоту процедуры голосования.

«Ни одной жалобы мы по итогам выборов не подали. Выборы прошли на хорошем уровне», – сказал он.

А вот Александр Сыров от комментариев по итогам выборов отказался.

В 2017-м и сейчас

Тем не менее, если сравнивать показатели 2017-го и текущего года, заметно, что уровень поддержки Александра Бречалова избирателями несколько снизился. Напомним, пять лет назад на выборах главы Удмуртии он получил 78,16 % голосов избирателей, тогда как Владимир Бодров – его ближайший соперник, первый секретарь рескома КПРФ, – лишь 8,73 %. За Тимура Ягафарова, который также баллотировался в тот год от ЛДПР, проголосовали 3,17 % избирателей. А вот общая явка в 2017 году была меньше, чем сейчас, и составила 34,55 %. Тогда как по подсчетам на 18:00 11 сентября 2022 года количество проголосовавших жителей Удмуртии соответствовало 37,5 %. Возможно, это объясняется тем, что голосование в этом году проходило в течение трех дней.

Снижение результатов Александра Бречалова в сравнении с выборами 2017 года объяснил ижевский политтехнолог Константин Труфанов. По его мнению, основную роль сыграла ситуация, в которой на смену задержанному за получение взяток Александру Соловьеву пришел совершенно новый для республики человек.

Явка на выборы в 2017 году была меньше, чем сейчас, и составила 34,55 % Фото: Екатерина АРДАШЕВА

«Тогда ни о какой конкуренции на выборах говорить было невозможно, они носили скорее референдумный характер. На нынешних выборах конкуренция была, и вся кампания строилась вокруг противостояния на линии Александра Бречалова и Александра Сырова. Голосование проходило с нервным информационным фоном в виде большого количества жалоб от оппонента действующего главы, но там, похоже, это был осознанный выбор разыгрывать историю с жалобами», – пояснил Константин Труфанов. Кстати, до выборов он прогнозировал, что действующий глава региона может получить не менее 55–58 % и второй тур выборов, вопреки опасениям ряда экспертов, не понадобится.

900 жалоб и два фигуранта уголовных дел

Нынешняя кампания обещает запомниться сразу двумя неоднозначными особенностями. Во-первых, в бюллетене присутствовали сразу два кандидата, являющиеся фигурантами уголовных дел. Вадима Белоусова Мосгорсуд признал виновным в получении взятки, размер которой составил 3,25 млрд рублей. В связи с этим политика, который на тот момент уже был зарегистрирован в качестве кандидата, в начале августа приговорили к 10 годам колонии строгого режима. Защита оспорила решение суда, и оно не вступило в силу, так что из списка Вадим Белоусов не исчез.

Об уголовном деле, возбужденном в отношении директора ООО «Бастион» Александра Сырова, стало известно в мае. Бизнесмена обвинили в уклонении от уплаты налогов на 41 млн рублей, но данных о передаче дела в суд до сих пор нет. На выборы от КПРФ он был выдвинут уже после заведения дела.

Второй особенностью выборов-2022 стало значительное количество жалоб, по большей части от представителей КПРФ: на вечер 11 сентября таких сообщений поступило порядка 900.

«Фактор нынешней кампании, что очень много жалоб массовых, заготовленных заранее. Есть клише, есть специальные дневники у наблюдателей от одной из партий, где прямо вставлены жалобы, надо только вписать свою фамилию и отправлять ее куда угодно. Они однотипные», – рассказал Олег Пырегов, секретарь ЦИК.

Обоснованных жалоб на выборах-2022 в Удмуртии было мало Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Жалоб по существу при этом практически не фиксировалось. Жаловались на отсутствие видеонаблюдения (хотя оно и не должно было обеспечиваться на всех участках), недопуск представителей СМИ без аккредитации (хотя аккредитация – обязательное условие работы СМИ на выборах). Кроме того, по словам Олега Пырегова, в социальных сетях распространялись видеозаписи, которые трактовались авторами как нарушения, хотя и не являлись таковыми. Например, ролик, якобы демонстрирующий подсчет голосов вечером 10 сентября. На самом же деле заснято было перемещение бюллетеней из урн в сейф-пакеты перед помещением на ночь в сейф.

Хотя и без реальных нарушений не обошлось. Так, опубликованное наблюдателями видео с поврежденным сейф-пакетом в Шарканском районе дало комиссии реальный повод признать находившиеся внутри бюллетени недействительными. А в Можгинском районе по решению суда был удален мешавший работе избирательной комиссии наблюдатель.

Почему так решили избиратели

Во время своей кампании Александр Бречалов, выдвигавшийся на второй срок от партии «Единая Россия», совершенно не стеснялся этого бренда, напротив, показывал, что идет на выборы вместе со своей партией. По мнению политтехнолога Константина Труфанова, Александр Сыров тоже мог бы получить больше поддержки избирателей, если бы активнее работал в повестке КПРФ.

Голосование в 2022 году длилось три дня с 9 по 11 сентября Фото: Амир Закиров

Достаточно яркая кампания была в этом году у Тимура Ягафарова, в том числе с привлечением наружной рекламы. Как считает эксперт, он смог оттянуть от Александра Сырова часть протестно настроенных голосов. Что касается осужденного за получение крупной взятки Вадима Белоусова, то он был объявлен в розыск и после этого уже не вел в Удмуртии активной кампании. Хотя 3 % голосов по предварительным итогам выборов он все-таки набрал. Как предположили эксперты, за него могли голосовать сторонники партии «Справедливая Россия – За правду», кроме того, наверняка нашлись граждане, которые ничего не знали об уголовном деле, даже несмотря на широкое освещение в СМИ. А кто-то, возможно, и вовсе проголосовал за того, кто стоял в бюллетене первым.

Но вернемся к Александру Бречалову. Не секрет, что накануне выборов в телеграм-каналах его называли «непопулярным» из-за малозаметной предвыборной кампании. Но эксперты считают, что заметность – далеко не главное.

«Ставка была сделана не на инфошум, а на личные встречи с избирателями. Отмечу, что близкий к уровню поддержки главы результат показывает в регионе и партия «Единая Россия». Такая синхронность говорит о том, что результат не «дутый». Это реальный уровень поддержки власти в регионе», – отметил директор центра дополнительного образования Кировского филиала РАНХиГС, политолог Максим Тенсин.

Именно способность действующего главы Удмуртии выходить на прямой диалог с жителями политические эксперты считают его главной сильной стороной, располагающей к себе избирателей больше, чем самая шумная предвыборная агитация.

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