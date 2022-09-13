Спикер Госдумы Володин поздравил Александра Бречалова с победой на выборах главы Удмуртии

За Александра Бречалова проголосовали 64,37% пришедших на избирательные участки. Фото: t.me/udmurt_gov

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин поздравил Александра Бречалова с победой на выборах главы Удмуртии, передает официальный телеграм-канал регионального правительства.

«Ваша победа на выборах подтвердила, что жители доверяют вам, видят в вас человека, готового отстаивать их интересы и решать задачи развития региона. Важно оправдать это доверие, сделать все необходимое для повышения уровня жизни людей. Желаю вам успехов», – говорится в поздравительной телеграмме.

Напомним, Александр Бречалов был переизбран главой Удмуртии на второй срок - за него проголосовали 64,37% пришедших на избирательные участки.

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