Как внеплановая реформа ОСАГО повлияет на автомобилистов Удмуртии

13 сентября была проведена внеплановая реформа ОСАГО. Фото: Михаил ФРОЛОВ

13 сентября была проведена внеплановая реформа ОСАГО. В числе изменений – увеличение максимальной ставки на рекордные 26% и расширение коридора базовых ставок в диапазоне от 1 646 до 7 535 рублей. Подробнее об изменениях – в материале «КП-Ижевск».

Сильно переживать не стоит – да, страховщики имеют право выбрать любой тариф, однако диапазон был расширен в обе стороны, потому для кого-то ОСАГО даже подешевеет.

Риск повышения стоимости полиса есть лишь у тех автомобилистов, чья манера вождения представляет угрозу. Поэтому стоит задуматься о безопасном и аккуратном вождении - как минимум, для ежегодного снижения показателя безаварийного вождения до минимального значения 0,46.

У водителя-новичка показатель составляет 1,17. При расчете стоимости полиса для конкретного автомобилиста базовая ставка умножается на ряд коэффициентов (территориальный, возрастной и др.) Дороже всего полис обойдется молодым и малоопытным водителям, таксистам и водителям коммерческого транспорта.

Комментарий эксперта

По словам директора по развитию Единого центра страхования Екатерины Коржавиной, стоимость полиса в Удмуртии однозначно выросла. У одних серьезно, у других лишь на 26%.

«Страховые компании имеют право играть с базовой ставкой, поэтому многие из них выбирают максимальную. То есть, фактически стоимость полиса выросла больше, чем на 26%. Что касается выплат, так как сейчас есть возможность считать неоригинальные запчасти, то кажется, что на данный момент автомобилисты будут еще более недовольны выплатами и начнут выбирать деньги вместо ремонта. Хотя ситуация с запчастями более или менее стабилизировалась», - рассказала эксперт.

Также она отметила, что страховщики имеют право выдвигать определенные требования к мастерским, с которыми у них заключены договоры на ремонт автомобилей – правда, есть риск, что автосервисы будут отказываться от выполнения таких заказов из-за высокой стоимости.

На конкретном примере расскажем о том, как может измениться стоимость полиса ОСАГО

В конце июля текущего года полис для автомобиля Lexus RX обошелся бы в 11048,13 рублей, а для Lada Granta – в 7595,59 руб., сейчас же цена ОСАГО для этих марок – 12152,94 и 9570,70 рублей соответственно. Важно отметить, что оба водителя никогда не становились виновниками ДТП, а их стаж за рулем превышает 10 лет.

Существует возможность приобрести ОСАГО заранее - у некоторых страховых компаний срок покупки на опережение разный и составляет 45-60 дней. Также еще можно приобрести полис по старым выгодным предложениям.

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