Почему в Ижевске до сих пор не пожелтели деревья

Когда в Ижевск придет золотая осень? Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Позади уже половина сентября, однако листва на ижевских деревьях и кустарниках даже и не думает желтеть. В редакцию «Комсомолки» поступают вопросы от удивленных читателей.

«Гуляла по парку, и в глаза бросилось, что деревья-то еще стоят совсем зеленые. Как это вышло, что они не поняли, что уже осень?», – спрашивает ижевчанка Анастасия.

Некоторые специалисты действительно отмечают некоторое запаздывание пожелтения листвы в этом году. Ботаники связывают это с прохладным летом и сместившимся с июля на август жарким периодом.

Тем не менее при внимательном рассмотрении можно заметить, что листва уже приобретает коричневатые, желтые и красноватые тона.

«В отношении сроков наступления золотой осени можно сказать, что к данному периоду мы относим отрезок осени, характеризующейся заметным пожелтением листьев мелколиственных (в первую очередь березы) и широколиственных пород. Практически ежегодно это наступает в 20-е числа сентября и в целом не очень зависит от погоды. Конечно, при сухой и теплой погоде листья желтеют интенсивнее, однако в первую очередь здесь проявляются реакции растений на снижающуюся продолжительность дня, которая носит закономерный характер. И если сейчас нам кажется, что пожелтение несколько задерживается, то вскоре оно будет проявляться интенсивно», – рассказал наш постоянный эксперт, старший преподаватель кафедры экологии и природопользования УдГУ Дмитрий Адаховский.

Специалист добавил, что интенсивное опадание листвы березы должно произойти в период с 10 по 15 октября – во всяком случае, это случается каждый год.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Под Ижевском насмерть сбили 37-летнего пешехода

Останки человека нашли в лесу в Увинском районе Удмуртии

От классики до чистого рока: каких известных музыкантов встретит столица Удмуртии до конца года

В Удмуртии за сутки выявили 860 новых случаев COVID-19, два пациента скончались