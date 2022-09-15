Эксперт рассказал, ждать ли бабье лето в Удмуртии

По мнению специалиста, четко выраженного периода теплой погоды в сентябре ждать не стоит Фото: Сергей ГРАЧЕВ

На фоне резкого похолодания, наступившего в Удмуртии после августовского зноя, многих жителей региона волнует вопрос: ждать ли в этом году бабье лето?

По словам нашего постоянного эксперта, старшего преподавателя кафедры экологии и природопользования УдГУ Дмитрия Адаховского, период потепления может наступать в разное время – либо в первые декады сентября, либо в последнюю декаду сентября – первые декады октября. В эти дни воздух может прогреться +20..+25 °С

«В норме к бабьему лету относят именно период потепления, наступающий с середины сентября. Причиной этого погодного явления становится вторжение теплых субтропических воздушных масс из Атлантики (Азорский антициклон), распространяющееся на юг Европы и Европейскую часть России. Это вторжение как правило сопровождается солнечной погодой и повышенным атмосферным давлением», – рассказал он.

Тем не менее, в разные годы бывает по-разному. Так, по данным Дмитрия Адаховского, бабьего лета в Удмуртии не было в 1991, 1993, 1997, 2008 и 2021 годах. А наиболее выраженным, охватывающим практически весь сентябрь оно было в 2001, 2002, 2005, 2006, 2009, 2011, 2015, 2018 годах. Самый теплый сентябрь XXI века был зарегистрирован в 2015 году.

«Таким образом, потепление климата, затрагивающее у нас в первую очередь зиму и осень, заметно сказывается на увеличении количества положительных аномалий в частности в осенний период. Что касается октября, то аномальные положительные температуры в этот период также становятся все более частыми. Заметно тепло было в октябре 1999, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2012, 2019 и 2020 годов», – говорит Дмитрий Адаховский.

По мнению специалиста, в этом году четко выраженного периода теплой погоды ждать не стоит – и для природы это скорее плюс.

«Незначительное повышение температур в середине сентября пройдет на фоне облачных дней с дождями, что кстати очень хорошо в силу засухи июля и августа (выпало всего 1 мм осадков) и подготовки природы к зиме. Как известно, лучше всего растения перезимовывают при оптимальной влажности почвы, а её сейчас очень не хватает», – объяснил эксперт.

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