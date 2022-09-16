Прогноз погоды для столицы Удмуртии на ближайшие выходные Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник синоптики сообщили о том, что в Удмуртию начал поступать теплый воздух с южных регионов, что приведет к повышению температурного фона. Однако явного потепления не произошло, и в ближайшие выходные тоже ожидается прохладная, влажная погода.

В субботу, 17 сентября, в Ижевске начнутся дожди. Возможно, они будут небольшими, но зарядить могут на весь день. Росгидрометцентр и сервис «Яндекс.Погода» одинаково обещают температуру +15 °С днем. Ночью столбик термометра, вероятно, опустится до +8 °С, хотя «Яндекс» прогнозирует после наступления темноты более теплую погоду. Дожди могут прекратиться на ночь, но не факт. Ветер днем и ночью будет южным или юго-восточным, около 2-3 м/с.

В воскресенье, 18 сентября, станет немного теплее, до +17..+18 °С. Во второй половине дня снова пойдут дожди. Юго-западный ветер может усилиться до 4 м/с. Ночь окажется также теплее предыдущей, около +11 °С. Она будет дождливой и почти безветренной.

А вот в начале следующей недели потеплеет до +19..+23 °С. Возможно, в Ижевск все-таки заглянет бабье лето, хотя на жару, по мнению экспертов, можно не рассчитывать.

Желаем всем удачного завершения рабочего дня и хороших выходных!

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