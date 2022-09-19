Пожар на лакокрасочном предприятии в Ижевске локализовали

Фото: Наталья Зиятдинова
19 сентября, в 23:24 пожар на лакокрасочном заводе в Ижевске был локализован. Об этом в официальном телеграм-канале написал глава города Олег Бекмеметьев.
«Складские помещения отсечены от очага горения и не пострадали. Эвакуация работников предприятия не производилась. В настоящее время сотрудники Роспотребнадзора по розе ветров в контрольных точках делают замеры воздуха. Как только появятся результаты замеров, горожане будут проинформированы», – сообщил он.
Напомним, возгорание началось примерно в 20:40, в тушении участвовали около 100 человек и 30 единиц техники.
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Автомобиль скорой помощи столкнулся с мусоровозом под Ижевском
Врачи рассказали о состоянии пострадавшей при взрыве газа в Ижевске
В Ижевске прошло возложение цветов к Вечному огню в честь Дня оружейника
В Удмуртии в столкновении двух иномарок пострадали трое взрослых и трое детей