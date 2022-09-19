Пожар на лакокрасочном предприятии в Ижевске локализовали

Фото: Наталья Зиятдинова

19 сентября, в 23:24 пожар на лакокрасочном заводе в Ижевске был локализован. Об этом в официальном телеграм-канале написал глава города Олег Бекмеметьев.

«Складские помещения отсечены от очага горения и не пострадали. Эвакуация работников предприятия не производилась. В настоящее время сотрудники Роспотребнадзора по розе ветров в контрольных точках делают замеры воздуха. Как только появятся результаты замеров, горожане будут проинформированы», – сообщил он.

Напомним, возгорание началось примерно в 20:40, в тушении участвовали около 100 человек и 30 единиц техники.

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