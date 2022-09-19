В Ижевске ликвидировали открытое горение в производственно-складском помещении на улице Салютовской

Фото: Наталья Зиятдинова

В 00:27 по местному времени в Ижевске произошла ликвидация открытого горения в производственно-складском помещении лакокрасочного завода на улице Салютовской. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС Удмуртии в официальном телеграм-канале.

Также в МЧС уточнили информацию по факту пожара. Как рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике по государственной противопожарной службе Андрей Блинов.

«К моменту прибытия первых пожарно-спасительных подразделений наблюдалось горение внутри складского помещения производственного корпуса, наблюдался огонь на всей площади здания. Общая площадь пожара составляла около 5 тыс. кв.м», – прокомментировал он.

Изначально был подтвержден второй ранг пожара, но затем его подняли до 3-го, что означает сложную обстановку и необходимость в дополнительных силах. Для тушения подняли резервный состав подразделения пожарной охраны и организовали 5 боевых участков. Были организованы защита и охлаждение административного корпуса, примыкающего к производственному, а для тушения непосредственно самого возгорания была организована пенная атака. Для разведки использовался беспилотник.

Со слов администрации предприятия, пострадавших на данный момент нет.

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