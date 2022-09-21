Кризис или холодное лето: почему жители Удмуртии стали чаще покупать крепкие напитки

От чего зависит динамика продажи алкоголя в республике Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В нашем регионе за первое полугодие 2022 года на 4 % увеличились продажи крепкого алкоголя. Об этом сообщают коллеги из «Коммерсантъ-Удмуртия» (16+) со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования. По России рост продаж оказался еще больше, чем в Удмуртии, и составил 8 %. Кстати, тенденция прослеживается не первый год. Эксперты прокомментировали сложившуюся динамику и порассуждали о причинах ее роста.

Так стал ли народ больше пить?

По данным Удмуртстата за первое полугодие 2022 года действительно было продано больше крепкой алкогольной продукции, чем за аналогичный период 2021 года. Чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть на диаграмму. Вместе с тем, куда более заметно сокращение продаж легких хмельных напитков, произошедшее в тот же период.

Данные за 2021-2022 годы Фото: Архив КП

Если же говорить о деньгах, то с января по июнь 2022-го жители региона потратили на спиртное 10,9 млн рублей, и это на 1,1% больше показателей в первом полугодии 2021-го. С другой стороны, не стоит забывать и о том, что за год цены подросли.

То есть однозначно заявлять, что пить стали больше, мы на основании этих данных не можем.

Виноват кризис?

С кризисными явлениями в экономике страны связывает рост потребления крепкого алкоголя директор консалтингового агентства Центр бизнес-аналитики Михаил Алексеев.

«У нас исторически так сложилось, что увеличиваются продажи в такие времена, тут скорее некий психологический момент. Эти тенденции хорошо чувствует бизнес, именно поэтому мы видим активное развитие магазинов с разливными напитками», – предполагает эксперт.

В качестве возможного доказательства он приводит статистику продаж в крупных торговых сетях. 75 % приходится на самый дешевый алкоголь и алкоголь по цене ниже средней.

Зависит от сезона

Также продажи алкоголя довольно сильно зависят от сезона. Как отмечает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал, зимой уровень потребления слабоалкогольных напитков сокращается в разы, а летом неизменно уменьшаются продажи крепкого спиртного. Так как полугодие включает в себя часть теплого и часть холодного периода, лучше смотреть на данные в динамике, а не на итоговую цифру.

Слабоалкогольные напитки стали покупать реже Фото: Иван МАКЕЕВ

«Прямо сейчас мы наблюдаем переход спроса с легкой хмельной продукции на крепленые напитки. Разумеется, календарные праздники имеют важнейшее значение для прогнозирования спроса на алкоголь. Традиционно продажи взлетают перед новогодними и майскими праздниками. Производители и продавцы алкоголя закладывают сезонный фактор в свои расчеты, и никаких особенных неожиданностей, как правило, здесь не происходит», – говорит Павел Сигал.

С тем, что статистика по потреблению алкоголя «плавающая» и в определенной мере зависит от погодных условий, согласен и председатель постоянной комиссии по АПК госсовета Удмуртии шестого созыва Владимир Варламов. Таким образом, снижение потребления легких хмельных напитков в этом году вполне можно связать с холодным началом лета.

Из-за «наливаек»?

Кроме того, по мнению Владимира Варламова, изменение продаж алкоголя в Удмуртии может быть связано с «наливайками», куда зачастую может поступать нелегальная продукция. В этом случае продажи не попадают в официальную статистику, то есть объем продаж далеко не всегда соответствует объему потребления.

«Розничная торговля и реальное потребление населением — это не одно и то же. Не думаю, что потребление растет. Принятые в последние годы ограничения по продаже спиртного призваны в первую очередь дисциплинировать людей, повышать культуру потребления, чтобы, по крайней мере, в конкретные дни пьяных было меньше. В целом на объем продаж алкоголя эти ограничения не сильно влияют», – говорит эксперт.

Продажи не всегда соответствуют потреблению Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По словам Владимира Варламова, госсовет Удмуртии планирует очередную законодательную инициативу по увеличению ответственности за нелегальную продажу спиртного. К сожалению, в настоящее время штраф в 10 тыс. рублей не особенно пугает владельцев ларьков. Также в республике рассматривается возможность продлить время продажи алкоголя: продавать спиртное не с 10:00 до 22:00, а с 8:00 до 23:00. Эксперт считает, что это будет способствовать легализации рынка.

Напомним, сейчас в республике запрещено торговать алкоголем в дни Последних звонков, 1 июня в День защиты детей, 1 сентября и в День трезвости – 11 сентября.

Ограничения не беспочвенны. Так, с начала 2022 года почти 300 жителей Удмуртии скончались от алкогольной кардиомиопатии, а 70 % утонувших этим летом на водоемах были пьяны.

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Помните: чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.

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