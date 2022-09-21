Кризис или холодное лето: почему жители Удмуртии стали чаще покупать крепкие напитки

От чего зависит динамика продажи алкоголя в республике
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В нашем регионе за первое полугодие 2022 года на 4 % увеличились продажи крепкого алкоголя. Об этом сообщают коллеги из «Коммерсантъ-Удмуртия» (16+) со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования. По России рост продаж оказался еще больше, чем в Удмуртии, и составил 8 %. Кстати, тенденция прослеживается не первый год. Эксперты прокомментировали сложившуюся динамику и порассуждали о причинах ее роста.
По данным Удмуртстата за первое полугодие 2022 года действительно было продано больше крепкой алкогольной продукции, чем за аналогичный период 2021 года. Чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть на диаграмму. Вместе с тем, куда более заметно сокращение продаж легких хмельных напитков, произошедшее в тот же период.
Данные за 2021-2022 годы
Фото: Архив КП
Если же говорить о деньгах, то с января по июнь 2022-го жители региона потратили на спиртное 10,9 млн рублей, и это на 1,1% больше показателей в первом полугодии 2021-го. С другой стороны, не стоит забывать и о том, что за год цены подросли.
То есть однозначно заявлять, что пить стали больше, мы на основании этих данных не можем.
С кризисными явлениями в экономике страны связывает рост потребления крепкого алкоголя директор консалтингового агентства Центр бизнес-аналитики Михаил Алексеев.
«У нас исторически так сложилось, что увеличиваются продажи в такие времена, тут скорее некий психологический момент. Эти тенденции хорошо чувствует бизнес, именно поэтому мы видим активное развитие магазинов с разливными напитками», – предполагает эксперт.
В качестве возможного доказательства он приводит статистику продаж в крупных торговых сетях. 75 % приходится на самый дешевый алкоголь и алкоголь по цене ниже средней.
Также продажи алкоголя довольно сильно зависят от сезона. Как отмечает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал, зимой уровень потребления слабоалкогольных напитков сокращается в разы, а летом неизменно уменьшаются продажи крепкого спиртного. Так как полугодие включает в себя часть теплого и часть холодного периода, лучше смотреть на данные в динамике, а не на итоговую цифру.
Слабоалкогольные напитки стали покупать реже
Фото: Иван МАКЕЕВ
«Прямо сейчас мы наблюдаем переход спроса с легкой хмельной продукции на крепленые напитки. Разумеется, календарные праздники имеют важнейшее значение для прогнозирования спроса на алкоголь. Традиционно продажи взлетают перед новогодними и майскими праздниками. Производители и продавцы алкоголя закладывают сезонный фактор в свои расчеты, и никаких особенных неожиданностей, как правило, здесь не происходит», – говорит Павел Сигал.
С тем, что статистика по потреблению алкоголя «плавающая» и в определенной мере зависит от погодных условий, согласен и председатель постоянной комиссии по АПК госсовета Удмуртии шестого созыва Владимир Варламов. Таким образом, снижение потребления легких хмельных напитков в этом году вполне можно связать с холодным началом лета.
Кроме того, по мнению Владимира Варламова, изменение продаж алкоголя в Удмуртии может быть связано с «наливайками», куда зачастую может поступать нелегальная продукция. В этом случае продажи не попадают в официальную статистику, то есть объем продаж далеко не всегда соответствует объему потребления.
«Розничная торговля и реальное потребление населением — это не одно и то же. Не думаю, что потребление растет. Принятые в последние годы ограничения по продаже спиртного призваны в первую очередь дисциплинировать людей, повышать культуру потребления, чтобы, по крайней мере, в конкретные дни пьяных было меньше. В целом на объем продаж алкоголя эти ограничения не сильно влияют», – говорит эксперт.
Продажи не всегда соответствуют потреблению
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
По словам Владимира Варламова, госсовет Удмуртии планирует очередную законодательную инициативу по увеличению ответственности за нелегальную продажу спиртного. К сожалению, в настоящее время штраф в 10 тыс. рублей не особенно пугает владельцев ларьков. Также в республике рассматривается возможность продлить время продажи алкоголя: продавать спиртное не с 10:00 до 22:00, а с 8:00 до 23:00. Эксперт считает, что это будет способствовать легализации рынка.
Напомним, сейчас в республике запрещено торговать алкоголем в дни Последних звонков, 1 июня в День защиты детей, 1 сентября и в День трезвости – 11 сентября.
Ограничения не беспочвенны. Так, с начала 2022 года почти 300 жителей Удмуртии скончались от алкогольной кардиомиопатии, а 70 % утонувших этим летом на водоемах были пьяны.
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Помните: чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
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