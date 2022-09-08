Более 10 миллиардов рублей потратили жители Удмуртии на алкоголь за полгода

Доля алкоголя в общем объеме розничной торговли составляет 7,4% Фото: Архив КП

За первое полугодие 2022 года жители Удмуртии потратили на покупку алкоголя и пива 10,9 млрд рублей, что на 1,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Удмуртстат.

В среднем каждый житель республики, включая трезвенников, детей и кормящих матерей, в январе-июне текущего года потратил на алкоголь 7,3 тыс. рублей.

Доля алкоголя в общем объеме розничной торговли составляет 7,4%.

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