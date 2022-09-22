Военкомат Удмуртии опроверг причастность к СМС-рассылке военнообязанным Ижевска

21 сентября некоторые мужчины в Ижевске начали получать смс-сообщения с приглашением явиться в военкомат Фото: Константин ИВШИН

21 сентября некоторые мужчины в Ижевске начали получать СМС-сообщения с приглашением явиться в военкомат. В военном комиссариате Удмуртии «Комсомолке» заявили, что по закону повестки вручаются исключительно лично в руки и под подпись (ФЗ №31 от 26.02.1997 г.).

«Военкомат никогда не делает СМС-рассылок», – заявил представитель военкомата.

В военном комиссариате сообщили, что списки мобилизуемых граждан в республике не составляют; ждут особых указаний от Министерства обороны.

Напомним, президент России Владимир Путин в среду, 21 сентября, выступил с обращением к россиянам. Главной темой выступления стала ситуация на Украине и связанная с этим частичная мобилизация граждан.

В тот же день глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что лично возглавит комиссию по частичной мобилизации в республике.

Кто имеет право на отсрочку, а кого не призовут на службу – читайте в материале «Комсомолки».

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