Глава Удмуртии возглавит комиссию по частичной мобилизации в республике

Александр Бречалов лично возглавит региональную комиссию по частичной мобилизации. Фото: Александр Бречалов

Глава Удмуртии лично возглавит региональную комиссию по частичной мобилизации. Об этом он заявил в своих соцсетях.

«Безусловно, мы окажем всю необходимую помощь и поддержку нашему военному комиссариату. Комиссию по частичной мобилизации на территории Удмуртии возглавлю лично», – написал он.

Также глава региона пообещал, что республика продолжит поддерживать наших бойцов современной техникой.

«Удмуртия – особенная республика, у нас 12 военных заводов. Наши заводчане работают порой в три смены, чтобы в полном объеме выполнить гособоронзаказ и обеспечить армию качественным вооружением. И этот трудовой подвиг не менее важен, чем победы на передовой», – подчеркнул Александр Бречалов.

Напомним, Президент России Владимир Путин в среду, 21 сентября, выступил с обращением к россиянам. Главной темой выступления стала ситуация на Украине и связанная с этим частичная мобилизация граждан.

Кто имеет право на отсрочку, а кого не призовут на службу – читайте в материале «Комсомолки».

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

15% составила инфляция в Удмуртии в августе

Житель Ижевска может лишиться автомобиля стоимостью 1,6 млн рублей из-за долгов за «коммуналку»

Бармен из Можги получил 6 лет колонии за попытку убийства посетителя

В Удмуртии на территорию СНТ зашла медведица с медвежатами