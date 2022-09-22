Церемония вступления Александра Бречалова в должность главы Удмуртии состоится 27 сентября

Первое заседание первой сессии Государственного Совета Удмуртии седьмого созыва пройдет 27 сентября
Фото: Архив КП
Первое заседание первой сессии Государственного Совета Удмуртии седьмого созыва пройдет 27 сентября. Соответствующий указ подписал глава республики Александр Бречалов.
Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, в рамках первого заседания пройдет торжественная церемония вступления Александра Бречалова в должность главы Удмуртии
Напомним, выборы главы и депутатов Госсовета состоялись 9-11 сентября. На выборах главы региона победил действующий руководитель республики Александр Бречалов, набрав 64,37% голосов. Большинство мандатов в Государственном Совете получила «Единая Россия» – 49; 4 места у ЛДПР, 3 – у КПРФ, 2 – у «Справедливой России»; по одному мандату получили представитель «Родины» и самовыдвиженец.
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