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Политика22 сентября 2022 7:32

Церемония вступления Александра Бречалова в должность главы Удмуртии состоится 27 сентября

Она пройдет в рамках первой сессии Госсовета республики седьмого созыва
Дмитрий Коренев
Первое заседание первой сессии Государственного Совета Удмуртии седьмого созыва пройдет 27 сентября

Первое заседание первой сессии Государственного Совета Удмуртии седьмого созыва пройдет 27 сентября

Фото: Архив КП

Первое заседание первой сессии Государственного Совета Удмуртии седьмого созыва пройдет 27 сентября. Соответствующий указ подписал глава республики Александр Бречалов.

Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, в рамках первого заседания пройдет торжественная церемония вступления Александра Бречалова в должность главы Удмуртии

Напомним, выборы главы и депутатов Госсовета состоялись 9-11 сентября. На выборах главы региона победил действующий руководитель республики Александр Бречалов, набрав 64,37% голосов. Большинство мандатов в Государственном Совете получила «Единая Россия» – 49; 4 места у ЛДПР, 3 – у КПРФ, 2 – у «Справедливой России»; по одному мандату получили представитель «Родины» и самовыдвиженец.

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