Первая любовь и встречи годы спустя: выпускники филиала педучилища Ижевска, которое сносят, рассказали о своем колледже

Филиал педагогического колледжа в Ижевске Фото: Ирина БУРЦЕВА

В Ижевске сносят здание филиала педагогического колледжа на улице Автономной. Оно находилось в аварийном состоянии. На этом месте построят физкультурно-оздоровительный комплекс. Но для многих выпускников известие о сносе стало шоком: ведь здесь прошли лучшие студенческие годы! «Комсомолка» собрала воспоминания бывших студентов.

Сыграли свадьбу на следующий день после выпуска

Ирина Базуева училась в колледже на воспитателя в конце 90-х. В те годы здание еще было хорошим. Поступила девушка туда практически случайно: в те годы обычно выбирали между медицинским и педагогическим. Отправились в филиал, потому что он находился ближе к дому.

«Раньше вступительные сдавали не так, как сейчас, – по ЕГЭ. Только закончились экзамены в школе, потом в педучилище. Было очень волнительно, я даже с мамой ездила. Сидела аттестационная комиссия, мы все рассказывали по билетам. Предметы – математика, русский язык, литература, и у меня еще ИЗО как дополнительная специализация. Нужно было что-то нарисовать. Оценка за рисунок не очень хорошая была, но баллов хватило. Потом уже сменила дополнительную специализацию на логопеда», – вспоминает Ирина.

На месте колледжа появится физкультурно-оздоровительный комплекс. Фото: Ирина БУРЦЕВА

На первом курсе к студентам относились строго. Опаздывающих записывала завуч. Но Ирина была настолько похожа на свою подругу, что девочек постоянно путали.

«Однажды у меня спросили: «Почему вы все время опаздываете?» А я приходила вовремя! В итоге мы с той девочкой, на которую я была похожа, вместе пошли к завучу и она сказала, что мы как сестренки», – рассказывает Ирина.

Здание филиала признали аварийным Фото: Ирина БУРЦЕВА

Жизнь в колледже экс-студентка вспоминает с теплотой. Например, у девушки была замечательная классная руководительница Светлана Геннадьевна. С ней она столкнулась после окончания заведения, когда уже работала в детском саду. Уволившаяся из колледжа преподавательница пришла в садик Ирины с проверкой.

«Я была очень рада ее видеть. Она сказала заведующей: «Это моя самая хорошая девочка». Было очень приятно!» – говорит Ирина.

Перед сносом на территорию даже не закрыли доступ Фото: Ирина БУРЦЕВА

Были и шалости, и прогулы, и списывания. Например, учитель физкультуры ставил студенткам «стульчики» в журнале в критические дни. Это значило, что заниматься спортом нельзя и учащиеся сидят «на стульчике». Девушки активно этим пользовались – по три-четыре раза в месяц.

Именно в колледже у Ирины случилась первая любовь. Это уникальная история для заведения, где учатся в основном девушки.

«Мальчики учились на преподавателей физкультуры, их было всего двое. Они были как в малиннике! Все девчонки за ними бегали. Один посимпатичнее, и вокруг него всегда было много девушек, а второй высокий. А мне как раз нравился большой рост», – вспоминает Ирина.

У руин можно найти остатки старой мебели Фото: Ирина БУРЦЕВА

Познакомилась будущая пара, когда студентов отправили «на морковку». В те годы это было не редкостью. После этого и началась дружба, переросшая в отношения.

«Оказалось, что мы живем в нескольких остановках друг от друга. Стали ездить вместе в колледж. Он был очень внимательный, подарки мне приносил», – вспоминает Ирина.

На месте колледжа ранее планировали построить помещение для нужд УФСИН, но от этой идеи отказались Фото: Ирина БУРЦЕВА

Предложение молодой человек тоже сделал в студенческие годы: пришел в гости, подарил колечко, поговорил с ее мамой. Она не возражала против брака, в отличие от матери юноши. Но свадьбу тем не менее сыграли – прямо на следующий день после выпускного.

Руины колледжа Фото: Ирина БУРЦЕВА

«К сожалению, в браке мы прожили меньше, чем продружили. Но он все равно очень хороший человек. У меня от того брака сынулечка остался», – рассказывает Ирина.

До сих пор ходят к классной руководительнице

Юлия Колеганова – из последних студентов филиала педколледжа. После ее выпуска учащихся сюда уже не принимали из-за аварийного состояния здания. Девушка признается, что в последние два года о сносе помещения говорили все больше, но все равно новость огорчила – ведь с колледжем связано столько приятных воспоминаний!

«Вообще, судьба интересным образом отправила в сферу образования. Как и все девочки, я мечтала стать дизайнером. Но уже в 11-м классе решила поступать на экономиста. Судьба сложилась так, что я какое-то время поработала лаборантом в школе, в итоге пошла в педагогический колледж и ни разу об этом не пожалела», – рассказывает Юлия.

Так выглядит бывший колледж «в профиль» Фото: Ирина БУРЦЕВА

Два года Юлия была старостой группы, и уже в студенчестве девушка начала работать по специальности в школе. Преподаватели относились к этому с пониманием, даже если иногда приходилось «забивать» на учебу.

Жизнь в колледже была полна ярких эмоций: и праздники, и внеучебные мероприятия, и конкурсы.

«Больше всего мне запомнился чемпионат Worldskills. Участвовали мы несколько лет, доказывая, что действительно достойны носить звание учителя. Преподаватели настолько качественно нас готовили, что мы засиживались иногда допоздна. Мы могли позвонить учителю ночью, если возникали идеи. Мы очень рано вставали, чтобы какие-то конспекты пролистать», – вспоминает Юлия.

Студентки активно участвовали в различных мероприятиях. Фото: архив героини

До сих пор выпускники колледжа встречаются друг с другом и преподавателями. В основном собираются по праздникам – в Новый год, День учителя, 8 Марта. Иногда обращаются к прежним преподавателям за советом, например, как подать какую-либо тему по русскому языку детям. Многие работают по специальности.

В колледже проводились различные мероприятия. Фото: архив героини

Обсуждают в соцсетях

В социальных сетях бывшие выпускники тоже оставляют грустные комментарии по поводу сноса здания, например в группе IZHLIFE.

«Как жаль, сначала бегала туда в Дом пионеров, а потом училась в пед. колледже», – написала Ольга.

«Я тоже там училась, самые теплые воспоминания о нем», – добавила Милана.

«Сначала мы учились в 31-м училище, в подвальном помещении, с крысами и тараканами. 2 параллели, 4 кабинета, подвал. Был просто ужас. А потом филиал переехал в это здание. А какие были учителя. Наши любимые и дорогие. Большое спасибо вам за все», – рассказала Ольга.

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