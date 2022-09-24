Бумажные книги в эру электронных технологий – это отдельное эстетическое удовольствие. Не каждый может себе позволить часто покупать их для коллекции или развлечения, в основном считая их неоправданно дорогими. Мы решили проверить, получится ли найти в Ижевске бумажные книги по доступной цене. «Комсомолка» расскажет, какую литературу для взрослых и детей можно найти на полках FixPrice (ФиксПрайс). Говоря о магазинах с низкими ценами, многие относятся к ним скептически. Кто-то заходит туда, чтобы купить простенькую бытовую мелочь, а кто-то – чтобы найти нечто новое. Мы решили задать вопрос нашим читателям, брали ли они в «Фиксе» литературу и печатную продукцию для себя или своих близких. «Впервые книги стала покупать где-то в апреле-мае 2020 года, тогда они только появились тут. Изначально было много всякой проходной литературы. Но можно было выкопать что-то интересное, если походить и порыться. Бестселлеры, которые в полном формате стоили рублей 500, тут в бумажных обложках можно было купить за 99 рублей. Со временем фишку, что покупать книги в «Фикс Прайсе» выгодно, поняли многие. Магазин стал завозить все больше современной и популярной литературы, стала появляться психологическая и мотивационная. Потом и в твердых обложках пошли, они дороже, рублей 200–300, но это все равно в разы меньше, чем даже в интернет-магазинах, где ценник варьируется от 500 до 800 рублей. Хорошее быстрее разбирают, поэтому надо ловить. Ну и завозят по-разному, иногда каждый месяц, иногда реже. Мое правило – вижу «Фикс», захожу, проверяю, что там новенькое», – поделилась своим мнением о книгах в этом магазине ижевчанка Ульяна. «Покупала пару раз сенсорные книги и интерактивные от фирмы «Клевер». Очень хорошее качество», – рассказала наша читательница Анастасия. «Мне нравятся и книжки с наклейками, и разные развивашки для детей», – рассказала ижевчанка Ирина. Но иногда покупатели признают, что выбирать книги нужно внимательнее, и следует быть готовыми к тому, что качество может подвести. «Я часто беру книги, раскраски и прочую печатку. Производители, как и в прочих книжных магазинах, есть разные. Есть те, которые существенно ниже по цене, потому что качество страниц серенькое и обложка мягенькая, зато как собственное чтиво или ребенку для развития – самое то. Раскраски, особенно с наклейками, – на высшем уровне. А когда попадешь в привоз и находишь то, что давно хотел, и по хорошей цене, вдвойне приятно», – поделилась с нами Юлия. «Себе беру иногда. Раз в полтора месяца бывают завозы книг, можно найти неплохие (правда, в основном триллеры и детективы). Еще очень много художественной литературы на английском под разные уровни владения языком», – рассказала читательница Софья. Дети любят читать и познавать новое. Но от электронных устройств они могут устать. Провести время за бумажной книгой, чтобы отдохнуть, – очень полезно. Можно научиться читать, понимать формы из красочных раскрасок с любимыми героями и изучать классическую литературу. «Моя большая раскраска» от издательского дома «Лев» Раскраска с интерактивными контурами для малышей. Она займет время и внимание ребенка. Издательство «Лев» специализируется на книгах, радующих детей и дающих им пространство для творчества. Цена в экономмагазине: 59 рублей Цена от издательства: от 70 до 300 рублей Можно сэкономить: от 10 до 240 рублей Серия «Внеклассное чтение» от «Росмэн» Это серия книг для школьников с 1-го по 5-й класс. Она включает в себя большую часть художественной литературы, которую дети должны изучить по школьной программе. Само по себе издание сделано из дешевых материалов, чтобы родители не сильно беспокоились, если ребенок случайно испортит книгу. Цена в экономмагазине: 149 рублей Цена от издательства: от 169 до 219 рублей Можно сэкономить: от 20 до 70 рублей «Большой подарок школьнику» от «Росмэн» Книги «Росмэн» известны своим качеством. Для школьников издательство часто выпускает большие и красочные энциклопедии с очень подробными ответами на многие вопросы. Белая бумага и красочные иллюстрации радуют глаз. Но издание для книжных отличается от того, что поступает в продажу в магазины фиксированных цен. Страницы последнего чуть более тонкие и зернистые, иллюстрации немного блеклые. Цена в экономмагазине: 299 рублей Цена в книжном: от 900 рублей Можно сэкономить: от 600 рублей Среди литературы разного толка в экономмагазине можно найти настоящие сокровища. К примеру, заслуживающие внимания новые произведения от известных современных авторов из серии художественных книг от «ЭКСМО» в мягких обложках. Книги от этого издательства часто появляются в «Фиксе», что радует читателей. Мариам Петросян «Дом, в котором…» Литературное произведение о взрослении и становлении личности в так называемом «Сером Доме» – школе-интернате для детей с ограниченными возможностями. Изначально книга выходила в виде большого тома, который делился на три части. Позднее ее перевыпустили в «дорожном» формате, где части стали отдельными книгами. Последним крупным переизданием успевшей стать культовой, по мнению литературных критиков, книги стало «авторское» – туда вошли не попавшие в стандартное издание главы, иллюстрации поклонников, заметки писательницы. На полках магазина нами была встречена эта книга в мини-формате по 149 рублей за том. Уже имея на руках книгу дорожного формата, мы сравнили ее с той, которую можно сейчас найти в FixPrice. Дешевая книга по формату меньше, имеет тонкие и желтые страницы. Они просвечивают и немного маркие. Вероятно, влага может стать губительной для дешевого издания. Цена в экономмагазине: 149 рублей Цена в книжных магазинах: от 700 до 1180 рублей (за комплект из трех книг) Можно сэкономить: от 550 рублей Кэролайн О'Донохью «Все наши скрытые таланты» Также можно увидеть, что за счет удешевления бумаги и мягкой обложки издательства стремятся снизить стоимость литературы. Эта книга считается довольно популярной среди подростков, многие приобретают ее в качестве подарка из-за эстетичного внешнего вида. Поэтому из-за ухудшенного качества не все захотят купить ее именно в «Фиксе» даже за низкую цену. Цена в экономмагазине: 149 рублей Цена в книжном магазине: от 500 до 800 рублей Можно сэкономить: от 350 рублей Это особое чувство – держать книгу в твердой обложке. Тяжелая, пахнет типографией и не разваливается от влажности. Такие в «Фиксе» тоже есть. Вера Камша «Отблески Этерны: Красное на красном» от издательства «Эксмо» Для ценителей творчества Веры Камши сейчас есть где развернуться. Если вы зададитесь целью собрать полный цикл «Отблесков», то его можно купить в старом издании (разыскивая книги в букинистических лавках), а также в новом. Я тоже ценитель данного цикла, и у меня на руках есть книга 2014 года. Бумага в данном издании достаточно грубая и успела пожелтеть, так что новое издание из экономмагазина на этом фоне смотрится весьма выигрышно. Однако, сравнив книгу из «Фикса» с изданием 2022 года в кинообложке, которое было куплено для подарка в книжном магазине, мы не смогли увидеть особой разницы в печати – разница оказалась только в цене. Цена в экономмагазине: 299 рублей Цена в книжных магазинах: от 800 до 1000 рублей Можно сэкономить: от 500 рублей Экономия при покупке в FixPrice может быть довольно значительной, если сравнивать экономмагазины с обычными книжными. Но покупать в FixPrice стоит, если: вам не слишком важно качество печати; вы не хотите переживать, что дети могут испортить книгу; вам реально очень актуальна низкая цена. И еще несколько советов: чаще заходите в магазин, чтобы не упустить новинки; проверяйте цены на интересующую вас литературу в книжных магазинах, для того чтобы видеть реальную разницу в стоимости и качестве издания и выбрать более интересный и выгодный для себя вариант; внимательно осматривайте книгу перед покупкой на предмет дефектов; обращайтесь с книгами бережно: тогда они прослужат более-менее долго. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber - смотрите и читайте Комсомолку в любимом мессенджере. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С воскресенья начнет холодать: синоптики рассказали ижевчанам о погоде на ближайшие выходные Первая любовь и встречи годы спустя: выпускники филиала педучилища Ижевска, которое сносят, рассказали о своем колледже