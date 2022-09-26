Школьники из Ижевска рассказали о том, что происходило в школе № 88 во время стрельбы

Точные списки погибших и пострадавших уточняются Фото: Архив КП

26 сентября в школу № 88 Ижевска ворвался мужчина, который сначала убил охранника, потом начал стрелять по детям. Он ходил по коридорам школы и пытался попасть в классы.

«Пока всё нормально. Мы сидим в кабинетах за шкафами. Дверь закрыли на ключ, нас 27 человек. С нами учитель - женщина. Вооруженный мужчина ходит по коридору и сильно кричит что-то несвязное», - рассказала корреспонденту КП одна из школьниц перед тем, как связь с ней прервалась.

Точные списки погибших и пострадавших в настоящее время уточняются. Телефон горячей линии для родственников 8-800-100-24-47.

«В течение часа списки будут выложены на сайте Министерства здравоохранения УР. Все раненые доставлены в медучреждения, им оказывается помощь», - сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, преступник покончил с собой, его личность пока не установлена.

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