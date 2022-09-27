Трагедия в Ижевске унесла жизни 17 человек, 11 из которых дети Фото: Из архива "КП"

КРОВАВЫЙ ПУТЬ АРТЕМА КАЗАНЦЕВА ДО 4 ЭТАЖА ШКОЛЫ В ИЖЕВСКЕ

17 погибших и 24 раненых - последствия стрельбы в школе № 88 в Ижевске, произошедшей утром 26 сентября 2022 года, пугают. Среди жертв дети, учителя и охранники. От очевидца трагедии, Николая Г. (личные данные изменены) из 9 Г, Комсомольской правде» стало известно, что именно их кабинет - № 403 на 4 этаже - был последним в кровавом пути преступника.

- Сначала мы сидели в классе и слышали хлопки. Подумали, что кто-то балуется, - рассказывает Николай.

Урок у ребят вела учитель английского 57-летняя Маргарита Сахарных. Она вышла проверить, что происходит и столкнулась лицом к лицу с незнакомцем в черной одежде с нацистской символикой и балаклаве.

Убийца застрелил Маргариту Сахарных, а потом напал на ее учеников Фото: из соцсетей

- Говорят, что в «Вайбере» рассылали, что двери надо закрывать, но у нас это не увидели. Маргарита Михайловна вышла в коридор, и в нее выстрелили, - продолжает юноша. - Мы сразу побежали прятаться. Спрятались в одной куче, но он нас нашел, много раз стрелял и даже перезаряжался.

УБИЙЦА ИЗ ИЖЕВСКОЙ ШКОЛЫ ПОКОНЧИЛ С СОБОЙ В КАБИНЕТЕ, ГДЕ УБИВАЛ ДЕТЕЙ

По словам парня, погибли больше половины группы. Выжили только четверо, в том числе и он сам.

Артем Казанцев сам закончил школу № 88 Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Я сидел с закрытыми глазами, было страшно, с каждым выстрелом меня оглушало, думал - лишь бы не попало. Слышал, что одноклассник Вася (имя изменено) был еще жив, говорил с нами. Говорил, что тяжело дышать и ему надо лечь на пол, а там место вообще не было, - делится страшными воспоминаниями девятиклассник. - Было слышно, как много крови льется. Преступник в итоге покончил с собой в этом же кабинете, где в нас стрелял. А нас, тех кто остался, спасли МЧС.

Напавшим на учебное заведение оказался 34-летний выпускник этой школы Артем Казанцев. На его оружии красным было выведено слово «ненависть», по оперативным данным именно плохое отношение к людям и стало причиной случившегося - об этом стало известно в результате изучения содержимого компьютера и мобильных телефонов налетчика.

В Республике до 29 сентября объявлен траур. Возле СОШ № 88 образовался стихийный мемориал - люди до сих пор несут туда цветы и игрушки. Расследованием всех обстоятельств ЧП занимаются в СК РФ. Возбуждено несколько уголовных дело. «Комсомолка» следит за развитием событий.

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