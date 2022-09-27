Список погибших и раненых в стрельбе в школе № 88 в Ижевске 26 сентября 2022 года

Погибшие при стрельбе в ижевской школе: что известно сейчас Фото: Мария Бакланова

После стрельбы в школе №88 Ижевска прошли почти сутки, но пока официальный список пострадавших и погибших Минздрав Удмуртии не опубликовал. Известно о гибели трех учителей, двух охранников и 11 детей.

28 сентября в Ижевске прошли похороны некоторых погибших.

«Комсомолка» собрала стену памяти погибших.

В Ижевске проходят прощания с погибшими Фото: Мария Бакланова

Список погибших учителей в школе №88 Ижевска

Министр просвещения России Сергей Кравцов приехал в столицу Удмуртии. Он отметил героизм учителей, несмотря ни на что спасавших детей. Среди них:

- Маргарита Сахарных, учитель английского языка с 15-летним стажем.

- Светлана Суханова, учитель ИЗО с 27-летнем стажем. Ей было 53 года.

- Наталья Ведерникова, учитель математики с 25-летним стажем. Она работала в школе №88 с момента ее открытия.

Воспоминаниями о погибших поделились их ученики.

Погибший учитель школы №88 Ижевска Маргарита Сахарных

Погибший учитель школы №88 Ижевска Светлана Суханова

Погибший учитель школы №88 Ижевска Наталья Ведерникова

Список погибших охранников в школе №88 Ижевска

- Николай Киселев, охранник, 73 года.

Мужчина в день трагедии был у главного входа и принял на себя первый удар. 16-летний ученик 88-й школы уверен: Николай спас ему жизнь.

Сын убитого охранника поделился с «Комсомолкой» воспоминаниями об отце.

Николай Киселев с женой

- Второй охранник услышал выстрелы, нажал тревожную кнопку и успел позвонить начальнику охраны по телефону. Его имени мы пока не знаем.

Список погибших детей в школе №88 Ижевска

Известно, что погибли 11 детей начальных и старших классов от 7 до 15 лет. Около 20 детей получили ранения разной степени тяжести. Их имена пока не разглашаются, но мы узнали истории трех погибших учеников.

- Никита И., 14 лет. Кровавая бойня завершилась в его классе, где в тот момент шел урок английского.

- Софья О., 16 лет. Девушка была одноклассницей Никиты и была в том же классе, где преподавали иностранный язык.

- Дима Б., 7 лет. Во время стрельбы мальчик был на уроке рисования. Он стал одним из первых, в кого выстрелил убийца.

- Владислав М., 15 лет. Веселый и позитивный парень. Он также учился в том самом кабинете, где с собой покончил стрелок.

Погибший Никита И. Фото: Соцсети

Погибшая София О. Фото: Соцсети

Погибший Дима Б. Фото: Соцсети

Погибший Владислав М. Фото: предоставлено близкими

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