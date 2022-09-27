Список погибших и раненых в стрельбе в школе № 88 в Ижевске 26 сентября 2022 года

Погибшие при стрельбе в ижевской школе: что известно сейчас
Фото: Мария Бакланова
После стрельбы в школе №88 Ижевска прошли почти сутки, но пока официальный список пострадавших и погибших Минздрав Удмуртии не опубликовал. Известно о гибели трех учителей, двух охранников и 11 детей.
28 сентября в Ижевске прошли похороны некоторых погибших.
«Комсомолка» собрала стену памяти погибших.
В Ижевске проходят прощания с погибшими
Фото: Мария Бакланова
Министр просвещения России Сергей Кравцов приехал в столицу Удмуртии. Он отметил героизм учителей, несмотря ни на что спасавших детей. Среди них:
- Маргарита Сахарных, учитель английского языка с 15-летним стажем.
- Светлана Суханова, учитель ИЗО с 27-летнем стажем. Ей было 53 года.
- Наталья Ведерникова, учитель математики с 25-летним стажем. Она работала в школе №88 с момента ее открытия.
Воспоминаниями о погибших поделились их ученики.
Погибший учитель школы №88 Ижевска Маргарита Сахарных
Погибший учитель школы №88 Ижевска Светлана Суханова
Погибший учитель школы №88 Ижевска Наталья Ведерникова
- Николай Киселев, охранник, 73 года.
Мужчина в день трагедии был у главного входа и принял на себя первый удар. 16-летний ученик 88-й школы уверен: Николай спас ему жизнь.
Сын убитого охранника поделился с «Комсомолкой» воспоминаниями об отце.
Николай Киселев с женой
- Второй охранник услышал выстрелы, нажал тревожную кнопку и успел позвонить начальнику охраны по телефону. Его имени мы пока не знаем.
Известно, что погибли 11 детей начальных и старших классов от 7 до 15 лет. Около 20 детей получили ранения разной степени тяжести. Их имена пока не разглашаются, но мы узнали истории трех погибших учеников.
- Никита И., 14 лет. Кровавая бойня завершилась в его классе, где в тот момент шел урок английского.
- Софья О., 16 лет. Девушка была одноклассницей Никиты и была в том же классе, где преподавали иностранный язык.
- Дима Б., 7 лет. Во время стрельбы мальчик был на уроке рисования. Он стал одним из первых, в кого выстрелил убийца.
- Владислав М., 15 лет. Веселый и позитивный парень. Он также учился в том самом кабинете, где с собой покончил стрелок.
Погибший Никита И.
Фото: Соцсети
Погибшая София О.
Фото: Соцсети
Погибший Дима Б.
Фото: Соцсети
Погибший Владислав М. Фото: предоставлено близкими
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