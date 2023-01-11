Доброта греет: истории от жителей Ижевска и республики о взаимопомощи в сильные морозы

Делайте добро и оно к вам обязательно вернется Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Когда температура на улице ниже -30°С, у жителей Ижевска и братьев наших меньших возникают различные трудности: машины не заводятся, автобусы и трамваи приходится ждать по часу, а еще есть опасность обморожений. Наши читатели рассказали о том, как им удалось помочь землякам и животным в трудную холодную минуту.

Ох и трудно же было автовладельцам, которые всякими разными способами пытались завести свои машины. Но глохнувший транспорт – еще половина проблемы. А что делать, если вечером в пути сломалась печка и лопнуло колесо? Здесь помогут только чудо и неравнодушные водители. Такая история произошла на заправке у въезда в Металлург.

«Сегодня так получилось, что на трассе у нас перестала работать печка, лопнуло колесо. Нам пришлось ехать на спущенном колесе. Водитель Форда, несмотря на темное время суток, остановился и пытался нам помочь. Огромная ему за это благодарность! Очень приятно, что есть еще люди, которые, несмотря на мороз, готовы помочь!» – поделился читатель.

Менять колесо на морозе пришлось и жительнице Можги, которая собралась в поездку вместе с маленькой дочкой. Накачать колесо ей помог проезжавший мимо автолюбитель, а потом выяснилось, что двери автомобиля заблокированы. Малышка, которая сидела в холодном салоне авто, испугалась и начала плакать.

Мужчина помог молодой женщине вызвать спасателей и все это время находился рядом с ней. Сотрудники пожарно-спасательной части № 22 Можги быстро вскрыли автомобиль и спасли девочку.

Мерзнут и бездомные животные, которым, в отличие от людей, вообще негде согреться. Но чудеса все же случаются. Так, например, уличная кошечка обрела свою Надежду.

«Приютили бездомную кошечку. Она сама пришла к нам: ворвалась в открытую дверь утром 1 января. Выставить истощенный символ Нового года обратно на мороз рука не поднялась», – рассказала женщина.

Теперь эта милая мордашка получает тепло и любовь в полном объеме. Фото: предоставлено читателем

Птицы тоже ищут теплые места и еду. К ним на помощь в разных уголках города пришли жительницы Ижевска.

«Кормим птиц, вот с сорокой пиццей поделились сегодня в -32°C и в кормушки корм кладем», – рассказала Оксана.

Любовь к природе и животным закладывается с малых лет. Фото: предоставлено читателем

«Кормим птичек – это раз, кормим брошенных кошек на огороде – это два. А еще пустили бездомную кошку на ночлег – это три», – поделилась Дина.

«Подкармливаем бездомных кошек, собак, а также насыпаем корм птичкам», – написала Капитолина.

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