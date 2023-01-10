Лето круглый год: ботанические сады и оранжереи Ижевска, в которых можно и зимой ощутить лето

Фотосессия в оранжерее идеально подойдет для романтического свидания. Фото: архив редакции

В морозы многим из нас хочется улететь в другую страну, где тепло круглый год. Ну или хотя бы на пару часов окунуться посреди зимы в настоящее лето. «Комсомолка» собрала для вас ботанические сады и оранжереи, которые и в январе открыты для посетителей.

Учебный ботанический сад УдГУ (ул. Ботаническая, 5)

В коллекции оранжереи есть 272 вида растений – от кактусов и суккулентов до субтропической флоры. Кроме этого, здесь выращивают цветочную и овощную рассаду.

Все желающие могут приехать на экскурсию, в ходе которой эксперты расскажут историю происхождения того или иного вида растения. Помимо экзотики в оранжерее есть и привычная нам комнатная флора.

Для школьников же открыты мастер-классы по декоративному садоводству, позволяющие приобрести навыки по уходу за цветами.

Осторожно, аромат в оранжерее может свести с ума. Фото: d-ubs.udsu.ru

Отличный повод устроить фотосессию на фоне зеленой растительности. Фото: d-ubs.udsu.ru

Будьте аккуратны, смотрите, куда садитесь. Фото: d-ubs.udsu.ru

Зимний сад «Строитель» (ул. Халтурина, 5а)

Еще один летний островок находится в санатории. Зайдя туда, вы увидите прекрасные экзотические цветы и тропические растения. Также в оранжерею часто приезжают посетители, которые хотят устроить для себя фотосессию. Особенно красивые кадры получаются при попадании солнечных лучей – оранжерея буквально начинает светиться, а соцветия обретают яркие краски.

В саду царит сказочная атмосфера. Фото: zimniysad_stroitel

Вы можете увидеть растения, собранные из различных климатических зон. Фото: zimniysad_stroitel

Также можно сделать красивые фотографии у фонтана. Фото: zimniysad_stroitel

Кафе «Ботаника» (ул. Карла Либкнехта, 69)

Да, это, конечно, не ботанический сад или оранжерея, но это заведение вполне может сойти за них. В кафе огромное количество живых цветов и других растений, которые буквально загораживают собой окна и снежный пейзаж за ними. Так что не переживайте, в заведении вы точно можете на время забыть о суровой зиме.

Цветы буквально повсюду. Фото: botanica_cafe

Смотря на растения, можно думать, что лето уже наступило. Фото: botanica_cafe

Некоторые стены даже задекорированы мхом. Фото: botanica_cafe

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