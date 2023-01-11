Дареному коню в зубы смотрят: не подошедшим в Новый год презентам ищут хозяев

Дорог не подарок, а внимание. Фото: Диля Ахмадишина

Случалось ли вам получать подарки, которые потом либо пылятся, либо просто передариваются? Наверняка! А некоторые подарки в тайне от дарителя и вовсе выставляются на продажу. «Комсомолка» выяснила, что ненужного подарили жителям Удмуртии на новый 2023 год.

Дорогой, но не подходящий парфюм

Яркий цитрусовый аромат подходит как мужчинам, так и женщинам. Фото: объявление.

Парфюм – вещь деликатная. Выбирая его в качестве подарка, стоит быть готовым к тому, что аромат не подойдет. Даже если духи изначально очень дорогие и продавец-консультант вам их очень советует.

Девушке, которой подарили «Белый мускус» от арабского бренда Anfas Alkhaleej, они пришлись не по вкусу. Важно сказать, что сам по себе аромат считается универсальным. В нем соседствуют яркие цитрусовые нотки апельсина, пряного ревеня, цветов фиалки, роз и кедра на фоне мускуса, амбры и бобов тонка.

Арабские ароматы известны своей крепостью. Некоторым они могут показаться навязчивыми. Цена флакона 100 мл в офлайн-магазинах варьируется от 9 до 15 тысяч рублей. В найденном нами объявлении флакон стоит 7900 рублей.

Коллекционный конструктор для взрослых

Lego Architecture Taj Mahal. Фото: объявление.

А вы знали, что Лего – это не только конструктор для детей, но и ценный предмет коллекционирования? По всему миру есть люди, которые собирают фигурки желтых человечков, Lego-города и даже памятники архитектуры. Выпуск серии Lego Architecture компания начала в 2008 году. В нее вошли такие памятники архитектуры, как Тадж-Махал, Сирс-тауэр, Бранденбургские ворота, целая Трафальгарская площадь и многое другое.

Продавец на площадке объявлений получил на Новый год модель Тадж-Махала 2021 года. Но в силу обстоятельств конструктор так и не взялся за сборку и решил его продать.

Сейчас новый набор Lego Architecture Taj Mahal на торговых площадках стоит От 13 до 21 тысячи рублей. Цена, указанная в объявлении, – 9 999 рублей.

Фитнес-браслет

Не все после Нового года хотят бегать. И нечего тут намекать. Фото: объявление

Умные часы – полезное изобретение. И пульс измерить могут, и подсказать количество пройденных шагов и потраченных калорий. Но не все рады подобному подарку. В объявлении указано, что человек не любит подобные устройства, потому продает его новым. Не вскрытым.

Браслет подобной модели на торговых площадках стоит от 600 до 700 рублей. Цена в объявлении – 500 рублей.

Ювелирная бижутерия

Дорогой и красивый браслет оказался повторным для своей хозяйки. Фото: объявление

Изящный браслет от бренда Pandora не смог сильно порадовать свою хозяйку в этот Новый год. К сожалению, в ее коллекции украшений уже есть похожая модель.

Изделия этого бренда известны с начала двухтысячных, когда миру была представлена их знаменитая модель, состоящая из цепочки и съемных коллекционных шармов.

Цена браслета, представленного в объявлении на сайте бренда, составляет 7 490 рублей. Цена в объявлении – 6 500 рублей.

Кружевное нижнее белье

Интимный подарок, который может подойти не каждой. Фото: объявление.

Как и духи, белье – это очень индивидуальная вещь. Очень трудно угодить с фасоном, цветом и размером. В объявлении, которое мы обнаружили, сказано, что комплект подарили на Новый год, но он оказался маловат.

На сайте бренда Woman secret, который, по заявлению продавца, является производителем, мы не нашли именно такой комплект белья. Однако обнаружили подобный топ за 2 019 рублей. Цена комплекта в объявлении – 1000 рублей.

Швабра с отжимом

Один из тех подарков, который может как серьезно разочаровать, так и порадовать. Фото: объявление.

Иногда бывает и так, что задуманный подарок приезжает в испорченной упаковке и дарить его уже не очень приятно. Так случилось и с автором объявления, который заказал инструмент для уборки через маркетплейс. Как указано в объявлении, приобретенной шваброй он не пользовался и продает полный комплект с ведром и механизмом очистки.

На маркетплейсах цена такого приспособления для уборки варьируется от 1000 до 2199 рублей. Цена в объявлении – 799 рублей.

Рожковая кофеварка

Домашняя кофемашина может серьезно сэкономить вам время и деньги. Фото: объявление.

Рожковые кофеварки со встроенным капучинатором уже давно начали занимать место на кухнях жителей современного города. Они позволяют готовить бодрящий капучино, американо или латте по себестоимости. Важно помнить, что вкус напитка напрямую будет зависеть от зерна, которое вы будете использовать, и способах приготовления любимого напитка.

Цена представленной в объявлении кофеварки в магазинах варьируется от 3 990 до 8 150 рублей. Цена в объявлении – 3 000 рублей. Причем автор предупреждает, что о меньшей стоимости прибора даже заикаться не стоит.

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