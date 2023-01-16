Прогноз погоды в Ижевске на 16-22 января. Фото: Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После того, как Удмуртия пережила аномальные морозы, температура, по данным республиканского гидрометцентра, вернулась к климатическим нормам, но столбик термометра продолжает упорно ползти вверх. Уже к выходным в Ижевске ожидается всего 2-3 градуса ниже нуля. То есть привычные крещенские морозы в этом году, вероятно, не наступят.

Напомним, праздник Крещения Господня отмечают в ночь с 18 на 19 января. Ранее мы уже рассказывали, где ижевчане смогут окунуться в ледяную купель в это время.

Осадков, по предварительным прогнозам, не будет всю неделю, лишь в выходные вероятен снег, но говорить наверняка пока что рано.

А сейчас подробнее о погоде на каждый день.

Сегодня, 16 января, днем температура воздуха составит до -12°С, а ночью опустится до -16°С.

Во вторник, 17 января, по данным Росгидрометцентра, в Ижевске ожидается переменная облачность и также до -12°С. По данным Яндекс.Погоды, будет прохладнее – до -15°С. Забегая вперед, скажем, что Яндекс в течение всей недели прогнозирует температуры на 2-3 градуса ниже, чем указано в прогнозе Росгидрометцентра. Ночью будет до -13.. -15°С. В течение суток сохранится южный ветер со скоростью около 3 м/с.

В среду, 18 января, в Ижевске пасмурно. Днем Росгидрометцентр обещает потепление до -11°С, по прогнозу Яндекса, будет до -13°С. Ночью все сервисы прогнозируют до -15°С. Продолжит дуть слабый южный ветер.

19 января, в четверг, снова выглянет солнце. Днем до -8.. -11°С, ночью – до -12°С. Ветер по-прежнему не изменит направления, но к вечеру начнет усиливаться.

В пятницу, 20 января, в столице Удмуртии будет от -5°С (по данным Росгидрометцентра) до -10°С (по данным Яндекс.Погоды). Ожидается переменная облачность. Ночью до -6.. -8°С. Южный ветер усилится до 5-6 м/с.

В субботу, 21 января, небо закроют облака. По данным Росгидрометцентра, может потеплеть до -3°С. По данным Яндекс.Погоды, будет до -6°С. Ветер с утра изменится на юго-западный, до 3-4 м/с.

В воскресенье, 22 января, потеплеет еще сильнее – до -2°С. Впрочем, это по прогнозу Росгидрометцентра. Яндекс в течение суток обещает до -7°С. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5 м/с.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».