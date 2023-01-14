Крещенские купания в Ижевске: где оборудуют купели и какая погода нас ждет в эту ночь

Фото: Эдуард Карипов
Совсем скоро жители Ижевска встретят один из самых важных церковных праздников – Крещение. В ночь с 18 на 19 января жители Удмуртии традиционно отправятся к купелям, чтобы окунуться в них. Расскажем о том, чего нельзя делать ни в коем случае и где оборудуют места для купания.
Официально в Ижевске будет лишь одна купель – на пруду, напротив здания городского Поисково-спасательного отряда (ул. Береговая, 1б). Она будет работать более суток с 18:00 18 января и до 00:00 20 января.
Как сообщает пресс-служба МЧС, рядом с прорубью смонтируют безопасный спуск и установят отапливаемые палатки с освещением для переодевания. Кроме этого, на территории будут дежурить бригады скорой помощи, спасатели и волонтеры.
Новичкам специалисты советуют заблаговременно подготовить организм к купанию в холодной воде. Начать можно с душа, в котором нужно постепенно понижать градус и увеличивать время нахождения.
Перед купанием в купели необходимо сделать разминку и разогреться. Пробегитесь немного, разгоните кровь. И ни в коем случае не прыгайте резко в воду. Чтобы избежать переохлаждения, не стоит находиться в купели дольше минуты.
Категорически запрещено купание в проруби детям, людям с любыми хроническими заболеваниями, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, особенно с артериальной гипертонией. Кроме этого, в купели нечего делать людям, недавно перенесшим ОРВИ, заболевания бронхо-легочной системы. Также купание запрещено беременным женщинам и тем, кто ни разу в жизни не закалялся. Реакцию организма в таких случаях предсказать трудно.
Подробную инструкцию перед купанием в проруби можно найти здесь.
Купели откроются практически в каждом районе Удмуртии. Например:
- в Воткинске – на пляже «Остров», мкр. Березовка, Воткинский пруд;
- в Глазове – на реке Чепце;
- в Можге – на городском пруду, р. Дубовка;
- в Сарапуле – в Южном порту на лодочной станции;
- в Алнашах – на улице Лесной;
- в Завьялово – на Молдаванском пруду;
- в деревне Хохряки – на пруду.
Погода на крещенскую ночь будет вполне комфортной для купания. Температура воздуха составит -13°С. Ветер южный 3-4 м/с. Ощущаться будет как -18 градусов, обещают синоптики.
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