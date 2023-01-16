Погода в Ижевске 16 января: небольшая облачность и до -12 градусов

Прогноз погоды для ижевчан на понедельник
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» расскажет, каким будет прогноз на понедельник.
Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, 16 января в столице Удмуртии будет ясная погода с небольшой облачностью.
Температура воздуха днем составит -10.. -12°С. Осадков не ожидается. Скорость южного ветра достигнет 5-10 м/с. На дорогах сохранится гололедица.
Вечером столбик термометра останется на -16°С. Ветер не изменит направления, но снизит скорость до 3 м/с.
Желаем вам отличного дня!
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