Мантия-невидимка, паленка и шарикоплюй: ижевчане вспомнили истории из веселой студенческой жизни

Самые приятные воспоминания приходятся на студенческие годы. Фото: архив редакции

Когда речь заходит о студенческих годах, на лице зачастую появляется улыбка. Одни вспоминают увлекательные семинары и лекции, другие же – то, что происходило вне учебного процесса. В преддверии Дня студента читатели рассказали «Комсомолке» о веселой студенческой жизни.

Булка с изюмом не зашла

От студентов-медиков можно ожидать абсолютно все Фото: Константин ИВШИН

В лихих и голодных 90-х булка с изюмом для студентов-медиков была на вес золота. И однажды они буквально объелись ими.

«В голодные девяностые я как-то со своим приятелем, а также ребятами из параллельной группы выпросил в столовой старые булки с изюмом, которые должны были выбросить. Мы решили узнать, кто сможет съесть больше. Я смог за раз съесть где-то три. На четвертой стало нехорошо. Мой товарищ съел в два раза больше», – поделился Алексей, он учился в ИГМА на врачебное дело в 90-х.

Победившему товарищу плохо стало на следующее утро. Как выяснилось позже, причиной стал заворот кишок.

«По дороге ему несколько раз становилось дурно, а на паре вырвало. Благо Людмила Сергеевна (преподаватель – прим. ред.) быстро сориентировалась и не только помогла, но и буквально на практике объясняла и показывала нам, как оказывать первую помощь. Этот урок я никогда не забуду», – вспомнил Алексей.

«Сдать шарикоплюй!»

На задних партах всегда происходило нечто увлекательное Фото: Константин ИВШИН

Слушать доклады от одногруппников, конечно, интересно, но куда занимательнее развлекаться на задних партах.

«Дело было некоторое время назад на семинаре. Выступает студент с докладом. Ближе к концу его выступления в аудитории раздался довольно громкий специфический треск», – рассказал преподаватель одного из ВУЗа

Реакцию педагога предугадать было невозможно. Однако все обошлось без криков и выговоров.

«Опосля многозначительного звука поднимаюсь из-за стола. Конечно, я знал чьи проделки. За дальней партой пристроились два персонажа. Подхожу и протягиваю руку, – вспомнил педагог. – Гляжу на них своим особенным взглядом и говорю: «Шарикоплюй газобаллонного типа производства ИМЗ калибра 4,5. Не время и не место. Сдать оружие». Один из мальчишек тут же сильно смутился, заулыбался и вынул из-под стола ствол. МР-651К. Хорошо, что без пулек был. А то мог бы себе в штанах что-то отстрелить. Так что я забрал оружие, напомнив молодым людям, что у нас не тир и не полигон. А свою игрушку они получат после занятий», – вспоминает педагог.

За «преступлением» последовало наказание в виде выхода к доске с темой семинара.

Мантия-невидимка отдыхает

Чудили не только студенты, но и преподаватели. Некоторые просто не замечали ребят.

«Как-то мы ждали пару на лестнице, рядом с кабинетом. Никто не хотел заходить. Слышим, преподаватель идет. Все притихли. Она вошла в аудиторию. Минуты не прошло, как она куда-то пошла, даже не заметив нас, но кабинет оставила открытым. Тогда кто-то из ребят предложил войти в аудиторию и подождать там. Зашли, сидим, ждем. Через 10 минут явилась эта дама в сопровождении нашего куратора. Оказывается, эта мадам бегала в учебную часть, жаловалась, что группа сорвала ей пару. Нас, конечно, для порядка поругали, но просили на нее не обижаться. Устал человек, с кем не бывает», – рассказала, студентка педа.

Не Боинг, но похоже

Лекция по русскому языку обернулась загадкой для студентов. Фото: архив редакции

Еще одну историю рассказали бывшие учащиеся колледжа культуры. На паре по русскому языку учащиеся увидели напугавшую их картину.

«Как-то летом мы сидели на паре. Готовились к важной контрольной, ее должны были как раз провести в тот день. Зашла преподавательница, раздала листы с заданиями. Первые полчаса она ходила вокруг нас, наблюдала за работой. А потом вдруг встала около своего стола, расставила руки в стороны и с возгласом «Самолетик!» упала», – вспоминает Татьяна странный случай.

После случившегося ребята побежали к педагогу, чтобы узнать, что случилось и помочь.

«Мы волновались. Спрашивали, все ли в порядке, а она встала, смеясь, и вышла из кабинета. Мы в шоке. Кто-то нервно смеялся, вернувшись к заданиям, как вдруг она вернулась. Посмотрела на нас и, сказав, чтоб до конца пары сидели тихо, ушла. Мы не смогли выдержать и ржали, как кони. Но зато и контрольную удалось хорошо написать», – поделилась Татьяна.

«Паль» – дело студенческое

Студенты отличаются своим умом и сообразительностью, не всегда, конечно, но иногда случается. Так, в те же 90-е ребята решили поделиться своим опытом в снятии проб с горячительных напитков. Чтобы не напороться на «паленку», студенты выявили для себя рабочую схему.

«Некоторые виды суррогатов мы употребляли только в конкретный период года. К примеру, портвейнообразные мы пили ближе к Татьянину дню. Все потому, что плодово-ягодный «гон» успевал пройти хотя бы минимальный период ускоренного цикла производства и как-то даже настояться. Если брать раньше – отравление было обеспечено. Поскольку в бутылке была, скорее всего, давно испорченная жидкость непонятно из чего. А в конце весны «паленка» уже начинала тухнуть. Так что оптимально было закупиться заранее: с конца февраля до начала апреля. Да и часто алкогольные напитки такого разлива отличались от места к месту», – поделился бывший студент ИжГТУ Андрей.

В ларьках тоже можно было купить алкоголь, но идти до ближайшего приходилось несколько километров.

«Как-то к празднику к нам приехал в гости знакомый из Питера. Он нахваливал тамошний «Портер №6». Чем и сагитировал целую компанию, уже принявшую на грудь, искать его по всему Ижевску. Искали. Час, другой, третий. В итоге обнаружили одну бутылку в киоске чуть не в двух километрах от места начала поисков. Купили. Открыли прямо там о железные перила. На запах и вкус было ну… средненько. Дали попробовать питерскому товарищу, тот залпом выдул поллитра и тяжело вздохнул. Ижевский «Портер» оказался не тем, за кого себя выдавал», – поделился историей Андрей.

После такого приключения недопитую бутылку ребята решили оставить дежурному постовому около университета.

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