Собрал 1000 зрителей на бесплатном концерте: в день 85-летия Владимира Высоцкого вспомним, как он связан с Ижевском

Высоцкий приезжал в Ижевск официально и нет. Фото: архив редакции

Сегодня Владимиру Высоцкому исполнилось бы 85 лет и кажется, что о нем написано уже все. Но время от времени исследователи его творчества до сих пор узнают о нем что-то новое. Знаменитый бард несколько раз приезжал в Ижевск не только с концертами, но и тайно посещал удмуртские предприятия. Вспомним об этом в нашем видео.

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