Студент из Ижевска перевел на счет мошенницы 230 тыс. рублей

Возбуждено уголовное дело. Фото: архив редакции

Крупную сумму в размере 230 тысяч рублей перевел мошеннице 24-летний студент одного из ВУЗов Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

В соцсести молодой человек познакомился с девушкой, которая представилась гражданкой США. Она сказала, что собирается отправить в Россию посылку с деньгами – 350 тыс. долларов. Спустя время студенту пришло уведомление о задержке посылки и необходимости оплаты таможни. Потерпевший перевел деньги, после чего общение с девушкой прекратилось.

По совершенному преступлению возбуждено уголовное дело.

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