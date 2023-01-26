Сплошные нарушения: жители столицы Удмуртии добираются до больницы неправильными путями

Дойти до поликлиники крайне сложно Фото: Мария Бакланова

Добраться до женской консультации, которая располагается по адресу Родниковая, 56, как сообщили «Комсомолке» читатели, весьма непросто. Сначала нужно преодолеть подъем, а потом и не логичную пешеходную развязку. Администрация города заверила нас, что проблемы там нет, поэтому мы вышли на место и сейчас все вам расскажем.

Рядом с городской поликлиникой №10 находятся и другие учреждения, в которые ежедневно приходят сотни горожан. И все вынуждены преодолевать непростой путь.

«Здесь больница, налоговая инспекция, садик, школа № 5. Столько социальных объектов, а путь опасный. Как здесь ходить маме, да еще с ребенком, если его не с кем оставить? Мне постоянно жалко смотреть, как беременные идут в женскую консультацию, переваливаясь. Инвалид просто не проедет. В часы пик еще и трафик насыщенный: после появления новостроек улица Карла Маркса перестала справляться, и часть машин ушла на Родниковую», – рассказал зампредседателя комиссии по развитию экономики и городской среды Общественной палаты Ижевска, председателем ТСЖ «Наш городок», под управлением которого и находится дом, Сергей Жевлаков.

Как считают горожане?

«Не на месте стоит больница. Подъехать сложно, дорожки протаптывать приходится», – отметила ижевчанка Галина Борисовна.

«Дорога – жесть. Подъем крутой и во льду. Люди гуськом идут. На бабушек и беременных страшно смотреть. Тропинки вдоль проезжей части обрываются как-то странно, все ходят по дороге. Почему нельзя сделать удобный тротуар?» – возмущается Мария.

Мы прошлись по пути следования горожан и готовы рассказать и показать вам этот непростой путь.

Вот он тротуар, по которому ходят гораздо реже, чем по другой стороне Фото: Мария Бакланова

Во-первых, до больницы никогда не было нормального тротуара. Нет, формально он есть, но на другой стороне, по которой люди обычно не ходят. Почему? Потому что он ведет не совсем туда, куда нужно.

Есть на пути и «зебра», которая опять же не пользуется большой популярностью и совсем не востребована. Фото: Анастасия Захарова

Дело в том, что обустроенный по всем правилам пешеходный переход, упирается в подъезд дома. Для того, чтобы войти в больницу, нужно обогнуть дом по тропке, проложенную горожанами.

Вот по этой тропочке и передвигаются горожане. Фото: Анастасия Захарова

Зимой на ней легко можно поскользнуться, ведь никто народную тропинку песочком не посыплет, а во время таяния снега и в дождь ее размывает. В таких ситуациях обычно ищут альтернативные пути, которые, стоит отметить, не всегда безопасные. Как вот этот народный пешеходный переход, по которому пациенты перебегают через дорогу.

В месте, где обычно перебегают дорогу горожане, нет ни знаков, ни разметки Фото: Мария Бакланова

Именно здесь дорогу переходят потому, что на другой стороне дороги в этом месте есть асфальтированная дорожка, которая в настоящее время покрыта слоем льда и снега.

Зимой дорожку никто не чистит Фото: Мария Бакланова

Нашли мы еще один путь до поликлиники. Он пролегает по той самой не оборудованной тротуаром стороне дороги, о которой мы рассказывали ранее. А потом приходится огибать не одну припаркованную машину. Самые отчаянные и торопливые предпочитают опасный марш-бросок сразу через две проезжие части.

Нарушил ПДД и вот ты уже на асфальте Фото: Мария Бакланова

Можно ли решить проблему? Сергей Жевлаков считает, что можно, и даже без особых финансовых затрат.

«Нужно сместить знаки перехода чуть ниже, где люди обычно ходят, и сделать пешеходную развязку. На это много денег не надо», – считает член Общественной палаты Ижевска.

Общая карта проблемных подходов к поликлинике. Фото: скриншот карты

А что думает по этому поводу администрация Ижевска?

В ответе на наш запрос городская власть приложила фото асфальтированной дорожки и сообщила, что никакой проблемы на этом участке нет:

«Пешеходный переход на ул. Родниковая, у подъезда жилого дома № 56, имеет асфальтированные подходы. В зимний период содержание осуществляется», – сообщили в администрации.

И даже приложили в качестве доказательства фотографию, где видно, как пешеходный переход упирается в асфальтированную дорожку к подъезду. Вот только больница находится с противоположной стороны, и добираться к ней приходится отнюдь не по асфальту.

И вроде бы все хорошо. Фото: администрация Ижевска

На вопрос по поводу переноса пешеходника ответа мы не получили, но зато узнали, что оборудовать пешеходную дорожку вдоль дороги в рамках программы «Пешеходный Ижевск» не будут. Поэтому неизвестно, сколько еще придется жителям целого района нарушать правила дорожного движения и рисковать здоровьем.

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